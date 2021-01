Gabriel Katopodis: “Fijamos prioridades con gobernadores para generar empleo” en el país

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que la gestión del Frente de Todos fijó “prioridades con los gobernadores e intendentes para generar empleo” en cada rincón de la Argentina y aseguró que, a pesar de la pandemia, el gobierno nacional está proyectando obras de infraestructura “para los próximos 10 o 15 años, con generación de empleo y sentido federal”.En esta entrevista, Katopodis detalló que su cartera está realizando obras “en 1.500 de los 2.300 municipios del país, con el 90 por ciento de la población del país”, lo que implica, remarcó, “una clara visión federal”.

Télam: ¿Cuál es la evaluación que hace su cartera del encuentro de Gabinete Federal realizado esta esta semana?

Katopodis: Pusimos en marcha varias obras vinculadas al Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que abarca 72 nuevas obras en 50 universidades nacionales, de 23 provincias. También en lo relativo a infraestructura. No sólo comenzamos la reparación de la ruta que se vio literalmente partida por un cráter como consecuencia del terremoto en San Juan sino que además se pusieron en marcha otros trabajos. Es fundamental que la reconstrucción del país se haga de la mano de los gobernadores e intendentes. Fijamos prioridades con los gobernadores para generar empleo y hacer un trabajo coordinado para reconstruir el país. En la actualidad estamos trabajando con 1.500 de los 2.300 municipios de todo el país, es decir con el 90 por ciento de la población de la Argentina. Lo importante es que como Nación podamos responder a eso y que haya obra pública en cada rincón de cada provincia. Esto significara la creación de nuevos empleos.

T.: Se propuso la implementación de un Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. ¿En qué consistirá?

K.: Es una iniciativa en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y fue pensada para poder extender la cobertura y mejorar el Sistema Universitario Nacional. Esta semana con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunciamos la ejecución de seis obras en universidades nacionales de esa provincia con una inversión total de $1.186 millones. Vamos a estar a partir de febrero y marzo en todo el país ampliando aulas, mejorando laboratorios, desarrollando distintos proyectos. Algunas universidades tienen muchos años pero por ejemplo están alquilando espacios, o en otros casos, se desparraman en tres o cuatro localidades. Es necesario unificarlas.

También tenemos que terminar de afirmar unas 20 universidades que arrancaron hace algunos años. Por otra parte, esta iniciativa tiene un sentido federal pero también de reconocimiento, ya que muchas de ellas hicieron gran trabajo social durante la pandemia. La mayoría de ellas generaron distintas respuestas a la población.

T.: ¿El reacondicionamiento de las casas de altos estudios es un trabajo que se retomó de la gestión anterior o una iniciativa de esta administración?

K.: La mayoría de las obras estaban subejecutadas cuando llegamos. Por ejemplo, en el caso de las universidades, estaba previsto que ellas se solventasen en un 50 por ciento, y la Nación el resto. Para muchas de ellas esto era imposible. Las universidades no podían llevar adelante proyectos porque no podían cofinanciarlos, así que nosotros hicimos modificaciones para dejar el 100 por ciento del financiamiento en cabeza del Estado nacional.

T.: Al principio de la pandemia, el Ministerio a su cargo tuvo un rol fundamental en la construcción de los hospitales modulares, ahora, cuando se habla del reinicio de clases, llega esta puesta en marcha de infraestructura en universidades. ¿Todas estas acciones son impulsadas por la pandemia o parten de una estrategia general de gobierno?

K.: Si bien es cierto que la pandemia nos llevó a fijar prioridades, nuestra visión no es la de solo paliar la emergencia. Queremos hacer obras para los próximos 10 o 15 años, con generación de empleo y sentido federal. Sin ir más lejos, en La Rioja, donde estuvimos con el Gabinete Federal, estaban suspendidas todas las obras desde los años 2016 y 2017. Nosotros decidimos reactivarlas y lo hicimos en pandemia. Firmamos, por ejemplo, actas-acuerdo con el municipio de Chilecito para el financiamiento de tres proyectos de mejoramiento urbano en el marco del Plan Argentina Hace, por 94 millones de pesos. También anunciamos el llamado a licitación en marzo de 2021 de la obra para la realización de aulas y laboratorios en el campus Universitario de Localidad Los Sarmientos de la Universidad Nacional de Chilecito, que beneficiará a 3.200 estudiantes y demandará una inversión de 105 millones de pesos, entre otros proyectos.

Compartir

Linkedin Print