Gabriela Cerruti insistió en exigirle a Javier Milei que diga de qué trabaja

La portavoz del Gobierno se enfrentó con el líder libertario en las redes sociales luego de que Alberto Fernández se preguntara de qué vive el diputado, quien dona su sueldo todos los meses

“¿Vos sabés de qué trabaja Milei?”, se titula el posteo que la Portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, realizó en su cuenta de TikTok y que conforma un eslabón más de la discusión pública que viene teniendo con el diputado libertario a través de las redes sociales.

“A mí me controlan hasta ver quién me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo y viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?”, se preguntó Alberto Fernández durante una entrevista que le brindó al canal C5N. Y siguió: “Milei es un trabajador de las multinacionales, un tipo que toda la vida le prestó servicios a esta estructura económica que él cuestiona”.

Esa afirmación generó la inmediata respuesta del precandidato presidencial de la Libertad Avanza. “Me cuentan que el inútil del Presidente @alferdez salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés, porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar”, disparó Milei.

“No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocupate del país, que lo has destruido desde que asumiste”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

La embestida libertaria fue contestada por Gabriela Cerruti. “¿De qué laburó, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que, me perdí”, indicó en sus redes sociales.

Milei volvió a responder. “Hola…!!! Te vendría bien leer la “Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública”… ¿Te ayudo a leerla y entenderla?”, señaló con ironía, y copió el artículo 13 donde se habla de la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.

Cerruti devolvió la ironía. “La conozco de memoria. La de la Ciudad la hice yo. Contame que la empresa que te financia no está regulada por el Estado ahora”, indicó.

Finalmente, la Portavoz grabó un video que subió a TikTok en el que se preguntó: “¿De qué vive Milei?”. “Estamos teniendo una polémica con Javier Milei. Él dice que vive de su trabajo. Y yo me pregunto, ¿Cuál es su trabajo? Porque si él dona su sueldo de diputado, ¿de qué trabaja? ¿De qué puede trabajar un diputado?”, afirmó.

“Además, que Milei como diputado no va a la cámara, no sesiona, no hace leyes, todo eso es otro problema. Al margen de eso, los diputados no pueden trabajar de cualquier cosa. Porque no pueden trabajar, dice la Ley de ética pública, para ninguna empresa que tenga algún tipo de relación con el Estado”, explicó.

Cerruti contó que “todas las empresas tienen relación con el Estado porque el Estado regula, da subsidios, porque las empresas le piden, porque hay algún conflicto de intereses”. Y siguió: “O sea, Milei no podés trabajar para empresas porque eso es incompatible con la Ley de ética pública”.

En el cierre del video volvió a preguntarse: “Entonces, ¿para quién trabajás Milei? ¿De qué vivís Milei? Esta es la pregunta que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta”. Ahora la pelota la volvió a tener el líder libertario.

“A mí me parece que este señor vive de alguna casta que no sea la casta política. Tal vez, Milei vive de la casta de los empresarios, de los ricos, de las multinacionales y de los todopoderosos. Es una pregunta que tenemos que respondernos”, fue el cierre, con acusación incluida.

