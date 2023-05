García: «Buscan impugnar al doctor Insfrán porque no quieren enfrentarlo»

El candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista, Hugo “Cacho” García, se refirió a la estrategia política que está desarrollando la oposición para intentar impugnar la reelección del gobernador Gildo Insfrán.

“No nos tiene que llamar la atención”, afirmó y continuó: “El que no quieran que el doctor Insfrán vaya a elecciones es porque no quieren respetar la voluntad popular, por eso creo que se amañan con un montón de artilugios buscando de alguna manera, así sea por decreto o por resolución, sentarse en el sillón de Fontana sin ir a consideración del pueblo”.

En cambio, “nosotros somos nacionales y populares, y fundamentalmente, respetamos siempre la voluntad del pueblo, porque el primer mandatario provincial Insfrán siempre estuvo por voluntad y a través de elecciones legítimas”, contrastando que “esto es lo que quieren evitar”, no obstante “la Constitución es clara y contundente”, hizo notar.

“Tenemos un pueblo que está alerta, que va a acompañar al Gobernador y no tengo la menor de las dudas que vamos a continuar trabajando para que la expresión de la voluntad del pueblo se lleve adelante, se pueda elegir y que él sea reelegido”, aseveró.

En este contexto, aseguró que “seguiremos hablando con los vecinos como lo hacemos siempre, como lo hicimos durante todo el año”.

En el mismo orden, el actual concejal capitalino expresó que la oposición “sueña con hasta oponerse a ellos mismos, porque se están impugnando entre ellos” y también buscan “impugnar al doctor Insfrán porque no quieren enfrentarlo”.

Por último, García estimó que “podemos testimoniar cada una de las cosas que se hicieron”, al recordar que “Formosa ha crecido enormemente, ha mejorado en todos los aspectos a través de obras y de la gestión realizada por el gobernador Insfrán”.