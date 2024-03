Garnacho, la pesadilla del Everton: los dos penales que le cometieron en la victoria del Manchester United

Alejandro Garnacho, a sus 19 años, ya se convirtió en una de las principales cartas ganadoras del Manchester United, algo que quedó en evidencia en el triunfo de los Diablos Rojos por 2 a 0 ante Everton en el estadio Old Trafford. Los tantos de los dirigidos por el neerlandes Erik ten Hag fueron por dos penales que le cometieron al joven español nacionalizado argentino (el portugués Bruno Fernandes y el inglés Marcus Rashford).

El atacante, que figura dentro de la nómina de convocados por Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo (el viernes 22 enfrentará a El Salvador y el martes 26 a Costa Rica), fue la gran pesadilla de la última línea de los Toffees, quienes para detenerlo debieron en la primera parte debieron recurrir a dos faltas dentro del área.

El Bichito, en una de sus primeras intervenciones, encaró por la banda izquierda y cuando buscó enganchar para afuera fue derribado de manera infantil por James Tarkowski, capitán de la visita. Bruno Fernandes fue el encargado de cambiar la pena máxima. Poco después de la media hora de juego, el surgido de la cantera del Atlético de Madrid encaró a pura velocidad hasta que fue detenido por una falta de Ben Godfrey. En esta oportunidad Marcus Rashford se hizo cargo del penal.

Garnacho continuó haciendo ruido sobre el final del primer tiempo. A los 45 casi le cometen otro penal por una mano del ucraniano Vitaliy Mykolenko cuando barrió para evitar el avance del albiceleste; sin embargo, Simon Hooper consideró que no era sancionable. Tres minutos después tuvo una buena posibilidad para convertir, pero no resolvió de manera efectiva dentro del área.

En la segunda parte continuó endiablado y pudo marcar a los 59 con una contra casi letal comandada por Bruno Fernandes, pero el pase del portugués no fue preciso y el joven atacante no llegó cómodo a desviar el balón. Garnacho fue reemplazado a poco para el cierre del encuentro para que ingrese el brasileño Antony. Everton pareciera ser un rival que le sienta bien al argentino, ya que el pasado 26 de noviembre se despachó con un impactante gol de chilena.

Una vez finalizado el partido, se hizo viral una imagen en la que se puede apreciar el guiño del futbolista a la Scaloneta. Por debajo de sus medias se ve que sus canilleras tienen un especial diseño: en una mitad aparece el escudo del Manchester United, mientras que en la otra la bandera de Argentina.