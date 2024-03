Repudian cierre de organismos nacionales: «Es lamentable y doloroso»

La exdiputada provincial, Otilia Brítez, dio a conocer su mirada respecto del actual mandato de Javier Milei, quien hasta el momento ha tomado varias medidas de ajuste, entre las cuales se encuentra el cierre de organismos nacionales.

“Es lamentable y doloroso”, declaró y explicó que es así “porque tenemos muchos compañeros y compañeras que están viviendo un momento de incertidumbre en su ámbito laboral”.

Reprochó que algunos “se están enterando que son despedidos de sus trabajos a través de un tweet o por un mensaje de WhatsApp y, a otros, les llegó el telegrama correspondiente”, manifestando que esta situación se está dando debido a que el país tiene un “Gobierno Nacional nefasto”.

Y sobre Milei sentenció que “es un personaje que no ha gobernado en ningún momento, porque no conoce a nadie, ni al interior, no conoce absolutamente nada de la realidad Argentina”.

“Lamentablemente el país está viviendo un momento muy difícil, pero Formosa es una isla y eso es gracias a que el gobernador Gildo Insfrán ha cumplido con todo lo que tiene que hacer”, valoró Britez.

Y avanzó destacando que “el superávit que siempre lo aprobamos, el que defendemos y el que tanto molesta a la oposición, hoy nos está salvando de estar en ese momento tan difícil que vemos en la televisión todos los días, con jubilados que no tienen qué comer, niños que no pueden ir a las escuelas porque no tienen para pagar su pasaje”. En contraste, en Formosa, “tenemos un Gobernador que se ocupa y que siempre ha trabajado para que eso no suceda”, agradeció.

Por último, contextualizando esta realidad en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la exdiputada provincial aseguró que “muchos derechos han sido vulnerados, la perspectiva de género prácticamente está borrada de las políticas públicas y el Ministerio ha sido degradado”.

Y añadió que “no existe un discurso más intolerante para las mujeres que invitarlas a que se queden en su casa porque no sirven para nada”, cuestionando que “si así como nos trata, entonces ¿qué podemos esperar?”.

“La lucha continúa, sobre todo en este tiempo, y es por ello que será mucho más fuerte, saldremos a defender nuestros derechos, los que hemos conquistado y que tanto nos costaron”, finalizó.