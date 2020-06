Gastronómicos y hoteleros reiteraron pedido de apertura paulatina: “No aguantamos más”

Compartir

Linkedin Print

Gastronómicos y hoteleros brindaron ayer una conferencia de prensa para exponer el difícil escenario por el que atraviesan ante el impedimento de trabajar en su totalidad con la presencia de clientes en los locales. En ese sentido, reiteraron el pedido de poder abrir de manera paulatina sus locales, respetando todos los protocolos sanitarios establecidos.

La convocatoria se realizó en el Café “Il Viale” y contó con la presencia de empresarios del sector, como también de encargados de locales.

El Grupo de Medios TVO dialogó con algunos de ellos quienes manifestaron su malestar. “Estamos de acuerdo en lo que queremos y el objetivo que buscamos y eso es lo importante”, dijo una trabajadora del local “El Tano Marino” quien destacó que el restaurante, “tiene una gran trayectoria de más de 35 años en Formosa”, pero que se está viendo afectado ante el escenario de constante cierre.

“La situación es triste, estamos muy apenados, queremos que nos tengan en cuenta, hay una injusticia tremenda con nosotros, hay algo que no está bien, porque queremos que nos den la responsabilidad y vean cómo nos comportamos tanto los propietarios como los clientes que nos dan el trabajo a nosotros. El tema del delivery representa un porcentaje mínimo de ventas, todo ayuda pero estamos ahí, son pasos muy pequeños”, acotó preocupada.

De la misma forma desde “Pizzería Verona”, manifestaron que “es muy difícil el momento, se trabaja muy poco incluso con el tema del delivery, los costos a mantener son altísimos, es muy difícil este momento, ese es todo el problema”.

Asimismo desde otro comercio expusieron que “la verdad que es deplorable nuestra situación, necesitamos poder reabrir para no cerrar, no podemos más con una venta del 10% en un total de 100, ya no se puede, con los protocolos, con los cuidados necesitamos reabrir porque las cuentas se vencen, los alquileres no esperan, se llegó a un acuerdo nacional que no se está cumpliendo, los impuestos siguen llegando y son altísimos, los empleados siguen cobrando, no a todos les tocó el ATP, es una situación deplorable la que pasamos, estamos todos en la misma vereda y nos puede tocar a todos los que tenemos un grupo de trabajadores detrás, hay familias que se alimentan de esto, nadie piensa en los empleados”.

Seguidamente el encargado de “Bucarest”, un conocido bar de la zona céntrica expuso que “la situación en la que estamos es complicada porque hace tres meses no estamos trabajando, estamos sin ingresos y eso implica un par de medidas que si no llegamos a abrir vamos a tener que cerrar el bar ya que no se pueden sostener los gastos de empleados, impuestos, la situación es complicada, si no llegamos a un acuerdo volver a abrir implementando los protocolos de sanidad vamos a tener que cerrar, no podemos solventar los gastos que conlleva tener un negocio”.

Por su parte Ronny Ojeda, presidente de la filial Formosa de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) brindó más información sobre la situación del sector.

“Estamos ante un escenario insostenible, pedimos una apertura del sector, sabemos que hemos acompañado en estos 90 días al gobierno y ahora tenemos la posibilidad de insertarnos en el mercado, hay puestos de trabajo que no pueden sostenerse, los negocios empiezan a cerrarse, hay algunos casos donde venden fondos de comercio porque la situación es insostenible. Esta convocatoria fue para expresarnos de esta forma, creemos que podemos hacer una apertura responsable, creemos que el sector hotelero y gastronómico es el que más cumple con las medidas de higiene, seguridad, estamos comprometidos y es la única posibilidad que tenemos, las estadísticas nos muestran que el sector se hace insostenible a partir de los 60 a 90 días cerrado”, manifestó.

Detalló además que “un 88% del sector ha accedido al ATP, eso ha sido para sostener al empleado, estamos muy comprometidos también con los impuestos tantos nacionales como provinciales y los servicios públicos que se deben pagar, creemos y estamos convencidos de que estamos dispuestos a que nos den esta oportunidad, será una apertura responsable. También el 50% del sector ha accedido a créditos que ha otorgado el gobierno, la situación es fuerte”.

“Somos una de las únicas provincias que no han habilitado este sector, sabemos que si se produce algún rebrote o una situación similar podemos volver atrás, pero esperamos por lo menos tener esa posibilidad de buscar una salida”, solicitó.

Seguidamente el secretario de UTHGRA, Eugenio Salinas expuso la situación dramática que padece el rubro.

“Es preocupante esto porque cada vez se están cerrando más negocios, los trabajadores no pueden vivir solo con el 50% de la ayuda que le da el Estado, el empresario tiene que pagar el alquiler, la luz, los impuestos, con el 10% que un local facture solo con delivery no puede cubrir los gastos fijos, esto no es culpa del empresario, estamos en la lucha por eso le pedimos a las autoridades del gobierno que nos atiendan, queremos explicarles cómo vamos a trabajar y empezar a tener una fecha para empezar a hacer una prueba piloto, necesitamos hacerlo porque cada vez cae más la actividad y hay trabajadores que están quedando en la calle, el trabajador ya no aguanta más, nos están empujando porque quieren salir a la calle, no cuentan con esa plata que llevaban todos los días a sus hogares y es preocupante”, expresó.

“Nosotros advertimos sobre esto, queremos que nos escuchen, platearles la situación del sector porque tenemos el testeo de todas las empresas y también esta es una manera de colaborar con el gobierno, sabemos que ellos están haciendo bien las cosas en salud pero los gastronómicos también somos parte de la economía de la provincia y este es un sector que hoy está cayendo y cada vez estamos yendo más a pique, siempre nos expresamos con la verdad y esto es lo que está pasando ahora”, expuso.

Reconoció además que “gracias a las medidas que se tomaron se retrasó mucho el ingreso del virus a la provincia entonces ya tenemos la experiencia de otros destinos en cuanto a la reapertura de la actividad, tenemos los mismos protocolos y estamos en condiciones para cumplirlos, simplemente esperamos las decisiones políticas de las autoridades, que nos permitan hacerlo y en qué condiciones podemos empezar”.