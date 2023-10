GDA baja consulta para preparar Plan de Lucha: «El objetivo es que el salario alcance la CBA»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Mirka Fernández, secretaria general de los Docentes Autoconvocados adelantó que desde hoy bajarán consulta a los afiliados para preparar un Plan de Lucha en el marco de que la inflación sigue subiendo y los sueldos cada vez alcanzan menos. “El objetivo que perseguimos es que el salario alcance la Canasta Básica Alimentaria”, indicó.

Primero, al referirse a la inflación señaló: “la conclusión es que la plata no alcanza, nosotros antes del anuncio del gobernador Gildo Insfrán veníamos con paros y marchas, luego tomamos la decisión de esperar que los colegas cobren para que vean qué percibieron en sus recibos de sueldos y así tomar una decisión al respecto”.

“Desde mañana -por hoy- bajamos consultas a las escuelas nuevamente para ver qué está dispuesto a hacer el colega, qué estamos dispuestos a hacer en pos de conseguir un aumento que alcance a la Canasta Básica que cada vez se va más lejos de nuestros sueldos”, adelantó y dejó en claro que la decisión se tomó con mucha responsabilidad y compromiso “porque no podemos convocar a un paro o hacer una consulta cuando el colega no tiene certezas de qué va a percibir, más teniendo en cuenta que nosotros somos los únicos que pagamos por parar ya que después se vienen unos descuentos impresionantes”.

Agregó la gremialista que “en general el colega docente autoconvocado no tiene miedo al paro, pero necesitábamos hacer esto, para que ellos miren qué percibieron con ese aumento tan anunciado con bombos y platillos y resulta que no alcanza”.

Por otro lado, Fernández señaló que el aumento real no fue del 25%, sino más bien del 11% porque el anuncio se aplica sobre el mes de febrero y en el medio pasaron un montón de cosas, como inflación, aumentos mensuales, casi semanales en todo, devaluaciones pos PASO, suba del dólar, etc, “lo concreto es que siempre terminamos perjudicados nosotros”.

Por último, reiteró que concretamente lo que se exige desde el gremio es que “la Canasta Básica alcance el salario” y recordó que “en julio la CBA estaba llegando a $230 y nuestro salario inicial era de $170. Recién ahora en septiembre llegamos a los $200 mil, y ni hablar lo que aumentó la CBA”.

“Debido a la situación en que se encuentra el sector muchos compañeros han decidido de dar baja servicios tales como telefonía e internet porque necesita guardar esos pesitos para comer, y aun así no se llega a fin de mes”, cerró diciendo Fernández.