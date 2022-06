GDA sobre anuncio de Insfrán: «No llega a agosto, debemos sentarnos ahora a discutir con Insfrán»

Compartir

A través de un comunicado de prensa, desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados tomaron posición respecto al reciente anuncio del gobernador Gildo Insfrán de adelantar para junio y agosto los incrementos previstos para julio (15%) y septiembre (10%).

«Esta decisión política, según los dichos del Gobernador, se hace ante la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento y empobrecimiento de trabajadores», comienza el Gremio.

Seguidamente lamenta que esta decisión que se toma absolutamente tarde e incompleta ante el avance de la crisis «termina siendo un incremento pobre y que no resuelve las demandas desesperadas de la gente».

«Cuando como gremio pedimos lo que ahora Insfrán concedió parcialmente, ya advertimos que la canasta básica en el primer trimestre superaba ampliamente los 100 mil pesos. Obviamente no alcanza, pero como trabajadores entendemos que toda mejora que ingresa a nuestros bolsillos debe ser bienvenida. Asimismo, queremos sea cierto esto de sentar a discutir salario con el gobernador a los gremios; pues él dijo que no tiene problemas en sentarse a discutir para corregir y mejorar. Esto será vital; mirar y decidir nuestros ingresos según evolucione la inflación», insisten.

«Estamos convencidos que no hace falta llegar al mes agosto. Estamos dispuesto mañana mismo a empezar a discutir porcentajes reales, a partir de los precios del supermercado y de las necesidades de nuestros afiliados y compañeros», cerró diciendo el parte de prensa de los Docentes Autoconvocados.

