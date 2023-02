Gerardo Morales anunció a Carlos Sadir como “el próximo gobernador de todos los jujeños”

El gobernador de la Provincia, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y precandidato a presidente de la Nación, Gerardo Morales, anunció a Carlos Sadir como el candidato a gobernador del Frente Cambia Jujuy.

“Con Carlos Sadir la provincia estará en buenas manos”, aseguró Morales y puntualizó que “es la continuidad de la expresión de transformación de Jujuy”.

De esta manera, la coalición de gobierno provincial se lanzó hacia las elecciones programadas para el domingo 7 de mayo que definirán al sucesor de Morales, además de diputados provinciales, jefes comunales y concejales, como así también convencionales constituyentes, en el marco del intenso cronograma electoral 2023.

En los verdes del Hotel Altos de La Viña, se dieron cita legisladores nacionales, intendentes, concejales, funcionarios del gabinete provincial, autoridades de las fuerzas partidarias que integran Cambia Jujuy y referentes políticos.

“Nuestro candidato a gobernador y próximo gobernador de los jujeños es Carlos Sadir, nuestro ministro de Hacienda y Finanzas”, proclamó Morales e indicó que este acto “demuestra que como fuerza política tenemos la capacidad de renovarnos”.

“Estoy seguro que Sadir es la expresión de continuidad de la transformación”, consideró y puso en valor sus cualidades como hombre, político y funcionario, señalando que “remó y empujó mucho, es de los más trabajadores, con el mayor compromiso, sin horarios y haciendo lo que debe hacer para motorizar la transformación de Jujuy”.

Profundizó sus conceptos, señalando que Sadir “es el cambio a seguir” desde su “responsabilidad, humildad, carácter, decisión y definición”. “No es una persona de llevar por delante a nadie ni nada, sino que tiene la firmeza para liderar y adoptar decisiones por más difíciles que sean en una gestión de gobierno”, argumentó.

Atento a que la etapa que viene es de crecimiento económico y generación de trabajo, refirió que Sadir “conoce el sector privado y el funcionamiento de cada uno de los estamentos del Estado provincial”, para luego recordar que comenzó su trayectoria en la función pública en la Dirección de Rentas, siguió en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, fue concejal y presidió el Concejo Deliberante de la capital. “Desde el 10 de diciembre, recibirá la posta y profundizará la expresión más viva del proyecto transformador que pusimos en marcha desde Cambia Jujuy”, remarcó.

Por otra parte, Morales hizo alusión a los “momentos definitorios para el país y la provincia”, en particular al “desafío central que tenemos como argentinos de frenar la decadencia y la manera en que están hundiendo a la República Argentina”.

En este sentido, también apuntó el “desafío provincial de ratificar el próximo 7 de mayo un rumbo de paz, transformación, respeto, progreso y justicia”.

Recordó que “en 2015 afrontamos la difícil tarea de reinstaurar el orden del Estado, que significa garantizar no solo las prestaciones de servicios básicos, sino también ordenar la economía para dejar atrás aquel injusto calificativo de provincia inviable” y añadió que “también ordenamos la vida cotidiana de cada hombre y cada mujer en Jujuy, pacificando la calle y poniendo un límite a la corrupción y la violencia, tarea que haríamos nuevamente si fuera necesario”, por cuanto “es una situación que se repite en otras partes del país y no pueden ni saben resolver por falta de carácter y determinación”.

Prosiguió resaltando que “encaminamos una gran transformación productiva, demostrando que somos un gran pueblo en una gran provincia, que tiene un gran potencial en sus recursos naturales y en su gente” y subrayó que “esto lo demostramos ante todos los argentinos y ante los ojos del mundo”.

Asimismo, sostuvo que “abrazamos consignas ideológicas de humanidad, vinculadas a Jujuy Verde y la lucha contra el cambio climático que definió la transformación de la matriz productiva, la generación de energías renovables y la producción de litio para la fabricación de dispositivos de almacenamiento de energía, todo ello para cuidar el planeta y la vida”.

Dijo que lo “mismo se hizo con el desarrollo turístico, teniendo como recurso central nuestra gente”.

Citó otros objetivos como la producción de cannabis con fines medicinales, “afrontando con decisión una corriente opositora y contraria y hoy vemos los resultados con desarrollos biotecnológicos”.

Consideró oportuno invocar la presentación a nivel nacional e internacional del Polo de Desarrollo Jujuy, sustentado en el mejor régimen de promoción de inversiones, para generar trabajo como principal herramienta para revertir la pobreza, recuperando por esta vía la gran clase media argentina. “Es nuestra respuesta al fracaso de los planes sociales que en veinte años no sacaron a la gente de la pobreza. El único camino para que los pobres dejen de serlo, es el trabajo”, recalcó.

Además, renovó el llamado a debatir la reforma del modelo educativo a nivel nacional, “siguiendo los pasos que logramos en Jujuy, con hitos como la construcción de 258 edificios educativos nuevos, la refacción de otros 700 establecimientos ya existentes, las obras de conectividad, el reequipamiento y la formación docente continua” y desatacó que “esta es la huella que dejamos para el futuro”.

Dedicó conceptos especiales a la reforma de la Constitución de Jujuy, indicando que “el objetivo nunca fue habilitar a Gerardo Morales a un tercer mandato, sino ampliar, garantizar e igualar derechos que deben ser consagrados en la Constitución de la Provincia” y se pronunció a favor de “forjar una constitución moderna que impida el indulto a presos por corrupción, los desencuentros resultantes de la ley de lemas y el privilegio que representan los fueros”.

“Estos también serán cambios trascendentales que marcarán hitos”, aseveró Morales.

Sadir, a su turno, expresó su gratitud a Gerardo Morales por la confianza depositada en su persona, remarcando que “es un honor y un gran compromiso para seguir transformando Jujuy, como lo venimos haciendo”, a partir de una “base sólida de paz, orden, funcionamiento de las instituciones y un Estado equilibrado y presente”, sumado a ello “el respaldo político de Morales para la consecución del objetivo de ordenar la economía, adoptando muchas veces decisiones que no gustan”.

“Nos paramos firme en este presente y nos proyectamos con visión innovadora, porque tenemos claro que no queremos volver al pasado violento e injusto”, garantizó.

Describió que esa visión de futuro se enriquece de “modelos de gestión ejemplares, tales como GIRSU, que es valorado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como experiencia exitosa a replicar” y también refirió al Plan Maestro Plurianual de Desarrollo Jujuy que “lleva proyectos de desarrollo e infraestructura a cada rincón de la provincia”.

Invocó la ejecución del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) para “fundar la educación del futuro de los jujeños” y la “reconstrucción del sistema de salud pública llevando servicios y soluciones a cada hogar”.

A la lista de históricas realizaciones, agregó la recuperación del tren jujeño, el nuevo aeropuerto y la liberación de rutas, a efectos de “promover inversiones y generar trabajo a partir del desarrollo turístico, rubro en el que todavía tenemos mucho para crecer”.

Destacó particularmente, la “ingeniería financiera para encaminar el proyecto de la planta solar Cauchari, emitiendo un Bono Verde, en el marco de una operatoria histórica para Jujuy” y anticipó los esfuerzos que volcará a la ampliación de Cauchari “desde la rica experiencia inicial, de la cual hoy ingresan cuantiosos recursos a Jujuy, cuando muchos descreían y hasta ponían palos en la rueda”.

En otro tramo de su mensaje, Sadir reconoció que “faltan cosas por hacer” y enfatizó que “sin embargo sabemos lo que hicimos y sabemos hacia dónde vamos», por lo que pidió “acompañamiento a los jujeños y las jujeñas” para “cuidar la provincia, sostener la paz y el orden, seguir cambiando y continuar soñando”.

Finalmente, proyectó el futuro de Jujuy en el contexto nacional por venir, resaltando la figura de Gerardo Morales en el centro de la escena política. «El país necesita un presidente como Gerardo Morales», definió.

