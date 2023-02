UNaF: brindan aclaraciones respecto a la Licenciatura en Enfermería

El secretario general académico de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Mgter. Alberto Barboza, manifestó que el Honorable Consejo Superior (HCS) reiteró el pedido de informes a la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) a raíz de la falta de información respecto del proceso de acreditación de la Licenciatura en Enfermería.

“La Licenciatura en Enfermería debería encontrarse en un proceso de acreditación, el que todavía no se ha presentado”, comenzó diciendo al advertir que “el problema es la falta de información por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la decana Liliana Martínez, en cuanto a poder acreditar la carrera”.

“A fines del año pasado, esta Secretaría ha elevado una solicitud de informes a la señora decana referente al trabajo que se está llevando adelante para poder presentar la carrera y acreditarla formalmente ante la CONEAU”, recordó.

Pero “dada la falta de respuestas por parte de la Facultad, toma intervención el Consejo Superior, a raíz de una solicitud de la señora decana de realizar una inscripción o reinscripción de alumnos a la Lic. en Enfermería, no permitiendo esto ya que la carrera en sí no existe, los que están cursando son remanentes del plan 95”.

“Es por ello que el señor rector Prof. Esp. Augusto Parmetler en su carácter de presidente del HCS reitera el pedido de informes que hizo esta Secretaría, solicitando toda la información referente a lo actuado hasta el momento en cuanto a lo específico de la acreditación de la carrera”, afirmó.

“Así que estamos a la espera de ello porque desconocemos hasta el momento si la carrera se presenta o no a este proceso de acreditación que estaría próximo a realizarse en marzo o abril”, explicó.

Finalmente, aclaró: “Inscripciones a la Lic. en Enfermería no hay, porque la carrera actualmente la Universidad no la está ofertando, ya que no existe”.

