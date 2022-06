Gerardo Piñeiro pidió ante el HCD que se declare la emergencia del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Formosa

Compartir

Durante la sesión de ayer, en el Honorable Concejo Deliberante capitalino, el concejal de la UCR, Gerardo Piñeiro pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto para declarar la emergencia del transporte urbano de pasajeros, lo cual tuvo voto negativo por parte del oficialismo. También, el edil habló del pedido de aumento del boleto que realizó Crucero del Sur y anticipó que no acompañarán.

«Solicité que se trate un proyecto que presentamos el 23 de marzo para que se declare la emergencia del transporte público de pasajeros en la ciudad, habíamos planteado que está en una situación de gravedad y eso ahora se está viendo porque llevamos dos días con un paro que va por tiempo indeterminado donde ni siquiera respetan el fallo de la justicia que ordenó que se brinde el servicio de emergencia», dijo en diálogo con el Grupo de Medios TVO.

Cuestionó que «no puede el Honorable Concejo Deliberante no puede reunirse para tratar cuatro proyectos de exención impositiva y efemérides cuando parece que en la ciudad no está pasando nada» y ante esta situación «hemos planteado una cuestión de privilegio y hemos planteado el tratamiento sobre tabla de los proyectos, pero lamentablemente una vez más la bancada oficialista no permitió que se trate».

Pedido de aumento del boleto

«El martes hubo reunión de comisión y no se trató ningún tema porque no se constituyó. Nosotros estuvimos presentes; la presentación del pedido de Crucero del Sur para aumentar el boleto tomó hoy estado parlamentario y ahora pasará a la Comisión, pero desde ya adelantamos que no vamos a acompañar», aseveró Piñeiro.

Dejó en claro que no se puede seguir aumentando un boleto de colectivos porque a la empresa no le cierra los números «encima brinda un servicio nefasto, y ya no le podemos trasladar al vecino una carga más a su economía que esta quebrada».

«Que se hagan cargo quienes tengan que hacerse cargo, porque no podemos seguir cargando a los vecinos con más aumentos. Su economía ya no da para más», cerró.

