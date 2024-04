Germán Martínez: «Este es un gobierno de tramposos y mentirosos»

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió este lunes con los tapones de punta contra la Ley Bases, y sostuvo que “este es un gobierno de tramposos y mentirosos” por hacer creer que esta es una versión “atenuada” respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero pasado.

“No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos. Y este es un gobierno de tramposos y de mentirosos”, despotricó el santafesino al tomar la palabra durante el debate en la sesión especial.

Para Martínez, “es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior”. “Que tenga menos artículos no significa que sea mejor; al contrario, incorpora aspectos como todo el paquete de la reforma laboral y todas las cuestiones previsionales que no estaban en debate antes”, agregó.

Sobre la iniciativa de Medidas Fiscales, Relevantes y Paliativas que se está tratando conjuntamente con la ley ómnibus, dijo que “lejos de mejorar la idea primigenia que tenía el Gobierno alrededor de este tema lo que hace es empeorarlo”.

“Ciertamente trabajadores que no pagaban Ganancias van a volver a pagar, el escalón más alto de contribuyentes que pagan Bienes Personales va a tener una alícuota más chica, van a dejar en la lona a monotributistas sociales, van a llevar adelante un blanqueo de capitales que es tirarle la alfombra roja al producido por las economías delictivas en la República Argentina”, enumeró.

En tanto, Martínez aseguró que “es falso que este dictamen tenga una delegación de facultades atenuada”, ya que si bien se recortaron a cuatro las emergencias (económica, financiera, administrativa y energética), hay que sumar también las cuatro emergencias que tiene el DNU (fiscal, previsional, sanitaria y social).

“Mientras el DNU 2023 no esté rechazado, las dos emergencias se complementan y le dan por lo tanto una cantidad de facultades delegadas al presidente de la Nación que le permite tener prácticamente plenos poderes”, alertó. También consideró que “es falso que esta ley sea más prolija desde el punto de vista constitucional”, y arremetió especialmente contra el plan de privatizaciones que contempla la Ley Bases del Gobierno.

“Se quieren quedar con las tierras de Tandanor y de Fabricaciones Militares para dárselas a empresarios que son parte del lobby inmobiliario”, denunció Martínez que pidió a los diputados que “defiendan a las empresas y a los bienes públicos”. También cuestionó la idea de que el oficialismo esté “impulsando una reforma laboral light”.

“Es falso. Lo meten para que un bloque se siente y les de quórum, se enoje quien se enoje”, dijo al hacer alusión, sin nombrarlo, al bloque Hacemos Coalición Federal.

“Es una reforma laboral que termina con cualquier tipo de estabilidad laboral en la planta permanente”, dijo Martínez sobre el capítulo que regula el empleo público.

“¿Qué están haciendo ustedes hoy acá? Dan quorum y quieren que se apruebe algo que blinda el capítulo laboral del DNU que está observado y suspendido por los fallos judiciales. Perverso es lo que están haciendo”, fustigó, dirigiéndose a la oposición dialoguista.

Según el titular del bloque de Unión por la Patria, “la República Argentina no necesita la ley bases ni un mega DNU refundacional”.

“Argentina no se tiene que refundar. Despejemos toda idea de tabula rasa, toda posibilidad de empezar de cero”, insistió.

“Toda vez que tuvimos proyectos refundacionales que dijeron que había que arrancar de cero, hicieron pelota la Argentina”, señaló Martínez, y comparó este proceso de La Libertad Avanza con las dictadura de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, y el gobierno constitucional de Carlos Menem.