Gianinna Maradona contó la verdad de su viaje a Nápoli junto a Claudia Villafañe

“El verdadero ¿podrán? Hay viajes y este… Te amo, mamunis”, escribió Gianinna Maradona en un posteo que compartió este viernes a primera hora en sus Historias de Instagram. La hija de Diego Maradona acompañó el escrito con una foto de su madre, Claudia Villafañe –a quien también menciona en sus redes sociales- en la clase ejecutiva de un vuelo comercial.

En la imagen, la empresaria posa para su hija, quien la fotografió desde el asiento de al lado, cruzando el pasillo. Lleva puesto un conjunto de chaleco y pantalón de jean, una remera gris y lentes de sol. Sonríe, se muestra contenta por la aventura que está a punto de emprender con Gianinna, quien, asegura, no son unas vacaciones más.

El destino elegido por Claudia y Gianinna tampoco es casual: viajaron a Nápoli, ciudad italiana cuyos habitantes aman a Diego Maradona, quien les dio los momentos más felices de su vida. El objetivo de las mujeres es decir presente el próximo domingo en los festejos que el club Nápoli organizó tras la consagración en la Serie A después de 33 años.

Y en la siguiente Historia compartió la captura de una suerte de comunicado que escribió el jueves 1 a la tarde (a las 17:26hs para ser más exactos, según quedó reflejado en la aplicación). El primero lo hizo en español, también lo publicó en inglés y en italiano. De esa manera, se asegura que llegue a todos los destinatarios interesados. Es que Gianinna Maradona quiso dejar en claro el motivo de su viaje y derribar cualquier tipo de especulación al respecto.

“Nunca en la vida voy a tener relación con alguien que hace negocios con gente que dirigía la banda de hijos de puta que mató a mi papá. A esas personas solo las quiero tener lejos de mi vida. Nada me interesa menos”, comienza Gianinna Maradona en el escrito que posteó en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores.

En tanto, se enfocó en algunas de las causas judiciales que mantienen los herederos de Diego. “Tenemos litigios legales con Stéfano Ceci y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, dijo sobre el fanático italiano a quien, en agosto 2020, Maradona le cedió de por vida los derechos de su imagen y su marca, y quien este viernes compartió fotos en sus redes sociales de un homenaje que el club italiano le hizo a Diego Maradona.

Al respecto, la pareja de Daniel Osvaldo se refirió a su viaje e hizo una importante salvedad: “No voy a estar participante de ningún homenaje, ni nada en particular. Vuelvo a Nápoli después de tantos años a llevarme un poco del amor que se respira por mi papá, el del napolitano que llora y reza por él, el amor genuino, desinteresado y verdadero. Ese que es para siempre”.

A principio de mayo, cuando el Nápoli se consagró campeón, tanto Claudia Villafañe como Dalma y Gianinna utilizaron sus respectivas cuentas en las redes sociales para celebrar el triunfo del club italiano. “Seguro estás festejando, el cielo está de fiesta”, escribió la empresaria junto a la foto del cielo. No hizo falta que aclarara que le hablaba al mismísimo Diego Maradona. “Argentina, Nápoli y bueno… todos sabemos quién falta. Levante la mano el que elige creer”, hizo lo propio la actriz.

Mientras que la expareja del Kun Agüero, aseguró: “Después de 33 años, mi edad, ¡Nápoli vuelve a salir campeón! ¡Te abrazo desde acá hasta que nos volvamos a encontrar! El ausente más presente. ¡Gracias! Vivís en cada sonrisa de mi hijo, en cada abrazo de Roma, en cada carcajada de Azul y en cada uno de los que día a día te seguimos teniendo tan presente!”, dijo haciendo una especial mención a su hijo y sobrinas, hijas de Dalma.

“Hoy no es un día mas, ayer tampoco. Esto recién empieza! Justica por vos. ¡Ni olvido ni perdón! Te amo, papá. ¡Gracias por tanto amor, Napolitanos de mi corazón!”, agregó Gianinna Maradona en el posteo.

