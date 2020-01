Gildo Insfrán encabezó el acto de ascenso de casi 760 policías de la provincia de Formosa

Compartir

Linkedin Print

El gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, encabezó el acto de ascensos del Personal Superior y Subalterno de la Policía de Formosa, ayer en el Polideportivo Policial «28 de Mayo». De esta manera, dio cumplimiento a la promoción de un grado superior de un total de 757 policías; de los cuales 311 son oficiales y 446 subalternos.

El primer mandatario provincial, estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; el presidente provisional de la Cámara de Diputados Provincial, Armando Felipe Cabrera; el Jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González; entre otros ministros y subsecretarios de organismos del Estado Provincial. Así como autoridades de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

También participaron de la ceremonia, el intendente de la ciudad, Jorge Jofré; el Jefe de la Policía, comisario general Walter René Arroyo; el titular del Juzgado Federal N° 1, Pablo Fernando Morán; el Procurador General de Justicia, Sergio López. Además, la senadora nacional, María Teresa González; y las diputadas nacionales, Nelly Daldovo y María Graciela Parola.

Al momento de dirigir su discurso, el Jefe de la Policía, el comisario general Walter René Arroyo, valoró el sacrificio y el esfuerzo realizado por los casi 760 policías, hombres y mujeres que «concretaron su sueño de escalar en la carrera policial», apuntó. Además, agradeció la decisión política del Gobernador, que el primer acto del primer día hábil del nuevo año 2020, sea otorgar las insignias de ascensos a los policías, así como también el permanente acompañamiento a través del Modelo Formoseño.

«Este es un día importante para los policías, hombres y mujeres, porque es la concreción de un sueño que tenemos todos cuando comenzamos la carrera de ir escalando peldaño a peldaño y desarrollando la carrera policial. Y es el motivo por el cual nos encontramos reunidos, porque hubo 757 policías, que lograron y ven el resultado de ese esfuerzo individual y el conjunto que de forma diaria se demuestra por la tarea policial», sostuvo Arroyo.

En tanto, explicó que los 757 efectivos superaron un proceso de selección minucioso, exhaustivo, donde las distintas juntas estudiaron los legajos, los antecedentes administrativos, operativos, entonces hecha la depuración que corresponde y que genera este tipo de procesos, estos 757 efectivos lograron ser seleccionados y promovidos a la jerarquía inmediata superior.

«Y para que esto se concrete necesitamos un Estado Provincial que esté en condiciones de brindarnos este logro, y esto explico porque yo tuve comunicación con mis pares de otras provincias, saludando por el año nuevo; y me comentaron que en más de una provincia la situación era incierta, es decir, no tenían fecha, no sabían si se iba a concretar los ascensos», añadió el comisario general, para enfatizar que en Formosa, el primer día hábil del nuevo año 2020, la primera actividad fue la entrega de insignias con los ascensos correspondientes por parte del gobernador Insfrán.

Arroyo calificó al primer mandatario como el artífice del Modelo Formoseño, que permite a todos los habitantes de la provincia desarrollarse en el lugar y la profesión que elijan, agregando que «cuando me refiero al Modelo Formoseño es porque nos desarrollamos como policías con la mejor capacidad posible, contamos con los recursos formados y capacitados correctamente, y con los recursos logísticos para brindar la mejor seguridad ciudadana posible; y el segundo reconocimiento al señor Gobernador es por el permanente acompañamiento a la institución policial, a nuestro trabajo diario».

Reiterando que los policías cuentan con todos los elementos necesarios para prestar el mejor servicio en cualquier dependencia, aún la más alejada y en todos los ámbitos: rural, deportivo, educativo, y en cualquier área.

El Ministro de Gobierno

Luego, fue el turno del Ministro Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, quien pidió no «internalizar como algo cotidiano» el acto de ascensos, ya que en la Argentina de hoy, «a partir del 10 diciembre encontramos tierra arrasada», enfatizó, categórico, para luego solicitar a todos los policías honrar la lealtad con la profesión, pero también con cada uno de los formoseños.

«Este no es un acto más tal, como lo señaló el Jefe de la Policía, no lo internalicemos como algo absolutamente cotidiano, en esta Argentina de hoy, hemos encontrado a partir del 10 de diciembre, tierra arrasada. Por eso el acto que llevamos adelante hoy, constituye realmente un acto revolucionario porque es la traducción en hechos concretos de lo que consideramos los formoseños un acto de justicia social», dijo.

Explicando que para hacer un acto de justicia social «es necesario tener primero consolidada la posibilidad de tener la autonomía en el marco provincial que nos brinda la administración responsable y transparente de todos los recursos provinciales, que en definitiva pertenecen al Pueblo de Formosa, y que nos otorgan a través del voto la responsabilidad de su administración».

«Por eso este no es un acto más, es un acto de una altísimo nivel político, de clara política pública y por eso quiero reivindicar un aspecto también señalado por el señor Jefe de la Policía la lealtad. La lealtad no es solamente con su profesión, sino también la lealtad de cada uno de los formoseños con su provincia y con las decisiones que toma el Pueblo de Formosa para continuar ese camino que ha elegido y esa si es una lealtad colectiva», argumentó.

Por lo que solicitó, el Ministro a todos los policías, varones y mujeres «honrar la lealtad con nosotros como personas pero también la lealtad con nuestra provincia, nuestra tierra y los sueños que nos corresponden a todos, que son los sueños colectivos. Sino no hay manera que alguien se realice en una comunidad que no se realiza», apuntó.

Concluyendo que ese es el fundamento de la mirada política, que orienta las decisiones que se van tomando desde el Gobierno Provincial. Para reiterar el funcionario que se ha dejado atrás la Argentina de la timba financiera y el endeudamiento financiero externo.

«Ahora tenemos que construir una Argentina en las que las decisiones estén puestas en brindarles a los argentinos igualdad de oportunidades, en particular a los que más lo necesitan. Y eso requiere de una palabra de gran fuerza, que la conocemos los formoseños, que es la solidaridad», sostuvo, agregando que con solidaridad, alegría y organización «vamos a poder seguir construyendo este destino común que se llama Formosa».