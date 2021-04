Gimnasia eliminó a Hispano y va con Boca desde el martes

Compartir

Los de Comodoro volvieron a superar al equipo de Piccato, esta vez por 84-45, y desde el martes chocarán frente al Xeneize (ver fechas), en Ferro. Vega, figura nuevamente, ante un Hispano que, con Barlow limitado, no tuvo reacción.

¡Gimnasia está en cuartos de final! La serie tuvo un solo dueño de principio a fin y fue el conjunto comodorense. Con un Sebastián Vega que brilló en los dos encuentros, ayer con 30 puntos y 10 rebotes, y esta tarde se despachó con 18 unidades. La inactividad no pesó para los dirigidos por Martín Villagrán que barrieron la Reclasificación y ahora ya piensan en el próximo rival.

Hispano, otra vez con las limitaciones no tener al mejor extranjero y goleador de la competencia en plenitud, no mostró reacción alguna, a diferencia del primer duelo (el tanteador fue parejo hasta llegar al último cuarto), hoy Gimnasia fue una aplanadora por donde se lo mire: convicción, goleo, poderío ofensivo, dominó completamente el ritmo de juego.

Vega fue el goleador, pero el resultado se sostuvo también en las manos de Rivero (15 unidades), y sobre todo desde el gran aporte desde la banca con Jonatan Treise (14) y Yoanki Mencia (12). 37 puntos en total desde el banquillo y un dominio absoluto en todos los rubros: rebotes, asistencias, recuperos. Un plantel claramente más largo, con más variantes, y que disfruta de un nivel superlativo del alero en esta serie de playoffs.

El Celeste nunca estuvo en partido, ya en el primer cuarto, su rival lo dejó solamente en 7 puntos. El elenco de Río Gallegos sintió muchísimo la ausencia de su figura, Kelsey Barlow, que a pesar de que este viernes sumó minutos, nunca estuvo en su plenitud física por una molestia en el hombro.

De esta manera el cruce de cuartos de final ya está definido: se enfrentará a Boca, desde martes, a las 18, en Ferro. Luego se volverán a enfrentar el miércoles 21 y viernes 23. El resto de los cruces y fechas se definirán una vez concluida la serie entre Obras y Comunicaciones.

