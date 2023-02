Gimnasia venció a Obras y se quedó con el Super 20 de la Liga Nacional de Básquet

Un inicio muy intenso de partido. Ambos elencos se preocuparon defensivamente por los jugadores claves. Gimnasia atrapó bien arriba a Rodríguez, intentó que Barral no genere juego con Berra y anular esa conexión. El rockero fuerte con White aunque Mencia (5) inició a gran nivel para la ventaja del verde aunque el local se mostró mejor en ritmo y velocidad.

Rodríguez se soltó (6) y movilizó la ofensiva de Obras junto a Berra (6). El interno definió rápido aprovechando errores en el uno contra uno. Gimnasia cedió atrás, y Obras con un 7-0 quedó al frente 12 – 7 mostrando mejor andar, mayor soltura y seguridad en su juego.

Gimnasia bien contenido con su perímetro, Gramajo sin protagonismo y Obras al frente. Mencia mantuvo en juego a su equipo (9) a pura potencia y eficacia pero en soledad. Rodríguez y Berra con máximos exponentes en juego y soluciones. El uruguayo fue una pesadilla absoluta (11 pts y +13 de valoración) ante el 3-9t3 del verde para cerrar 23 – 17 al frente.

Obras por momentos mantuvo su gran andar. La banca ingresó con éxito, Serres y Fuenmayor anotaron y defendieron generando muchos problemas para una defensa más pesada de Gimnasia. Villagrán puso en cancha un elenco más versátil con Stehli, Barreiro y Vásquez para correr la cancha. Obras quedó +10 en los primeros 2m30s haciendo gala de su caudal de soluciones.

Barral volvió más suelto y el rockero mantuvo la ventaja. Gimnasia se metió en un golpe a golpe poco conveniente aunque las ráfagas de White más un activo Barreiro lo ilusionaron dentro del pasaje. Gimnasia se mostró más agresivo, Orresta y Vásquez levantaron al equipo y Obras con un ritmo menor ante un ausencia extensa de Rodríguez en cancha.

El local con un fuerte bajón en su juego y defensa que permitió que Gimnasia crezca con un colectivo más activo y eficaz. Copeland y Solarín en modo bomberos para apagar el fuego del verde, y cerrar mejor el periodo. Gimnasia padeció un cierre gris en ofensiva dejando a Obras arriba 44 – 34.

El periodo comenzó muy intenso. Gimnasia a buen ritmo en velocidad, Orresta sorprendió con un par de acciones, Gramajo ganó físicamente y De Vaughn dio el presente tras una primera mitad muy ausente. Obras por momentos desconectado, bien defendido el poste, Rodríguez y Barral comenzaron a resolver más por su cuenta ante un rival más fuerte defensivamente.

Gimnasia impuso su fortaleza física, leyó las ventajas y dañó severamente a un Obras sin la misma agresividad. Mencia con otro buen inicio de cuarto (6) y Gimnasia muy concentrado en ambos costados. De Vaughn (7) fue una pesadilla, Calfani perdió siempre atrás, Valussi no apareció y la batalla aérea fue toda del verde.

El rockero extrañó a Berra, comenzó a acumular diversas pérdidas generando un parcial demoledor de Gimnasia quedando +5 tras un 12-2 (55 – 50). Obras mejoró dentro de un juego vertiginoso pero incómodo. Venegas con una aparición clave con sendos triples pero solo agua en el desierto.

Gimnasia mantuvo su dominio físico y cercano al aro. Barreiro se agregó a Mencia y White clavó un triplazo. El juego fue un verdadero golpe a golpe. Gimnasia perdió cierta concentración atrás, permitió que Obras crezca en ritmo y a puro triple el local sobrevivir 63 – 62 arriba.

El final fue de mucha tensión. Ambos bien contenidos, forzaron sus ofensivas y apenas anotaron desde la línea. Gramajo sumó su cuarta, Mencia siguió haciendo daño pero ninguno logró acelerar. Obras volvió a extrañar a Rodríguez, también a Barral y no fue claro en sus opciones ofensivas.

Un triple de White sacó de la modorra al periodo (68 – 66) aunque la paridad continuó en todo momento. El rockero con Venegas más Barral y la vuelta de Rodríguez buscando ser una amenaza y mover la defensa inicialmente. Gimnasia mantuvo su dominio físico, De Vaughn y Mencia nuevamente como armas letales, White apareció para la ventaja de +3 y con mejores sensaciones.

Gramajo más activo en su juego, llegó con un bombazo saliendo del rulo (77 – 71). Gimnasia no lo pudo cerrar, Obras achicó con un bombazo de Copeland y el verde llegó +3 a los últimos 40s del partido. El verde mostró mayor temple para cerrarlo y Obras falló cuando tuvo su oportunidad. Gimnasia mantuvo la frialdad en los libres, llegó +4 a los últimos 12s y supo sentenciar el partido para coronarse luego de ocho años en la competencia y nuevamente en Obras.

