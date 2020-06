Ginés González García: “Entendemos que hay presiones económicas, pero preferimos poner la salud primero”

Compartir

Pese al protocolo que emitió la AFA, Ginés González García, el titular de la cartera sanitaria no cree que el regreso esté más cerca que antes. “Tuve un pedido de audiencia del señor Tapia, pero le dije “miré, la decisión nuestra es no abrir nada ahora porque estamos en un momento de pico”. También expresó: “Los preparadores físicos me dicen que con un mes sobra” para poner a los planteles puesta a punto.

La AFA dio a conocer el protocolo que elaboró para el regreso del fútbol, pero eso no parece dejar la vuelta del deporte más cerca. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló en “Radio Mitre” y mantuvo no sólo la incertidumbre, sino la postura firme del Gobierno.

En declaraciones al programa “Cada Mañana”, expresó: “Yo tuve un pedido de audiencia del señor Tapia hará 10 días y le dije ‘mire la decisión nuestra es no abrir nada ahora porque estamos en un momento de pico. Entonces de ninguna manera significa eso abrir nada”, manifestó y completó: “El fútbol es una pasión de todos, saben todos como me gusta a mí”.

“Ahora vi en los diarios que habría un nuevo protocolo y también me llegó el protocolo de CONMEBOL”, manifestó Ginés, que además consideró que “el problema es que el 75% de los jugadores de fútbol viven en el AMBA y teniendo la circulación que tiene el AMBA tiene riesgos”, definió y manifestó: “Los jugadores de élite van en auto pero no es lo mismo el resto de los jugadores de las distintas divisiones”, argumentó.

Subrayó que, hablar ahora de la vuelta del fútbol, suena contradictorio: “Si estamos en un momento como el que estamos, en el que exigimos y pedimos que tengamos fuerza y hagamos bien las cosas, es contradictorio”, argumentó.

“¿Alguien cree que el fútbol va a empezar en julio? No. Todo lo que me dicen a mí los preparadores físicos es que con un mes les sobra”, sentenció el Ministro, que además reconoció que existe “mucha presión de intereses económicos y lo entiendo porque es un mega negocio, pero preferimos poner la salud primero”.