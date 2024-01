Gobernadores de JxC se abroquelaron para defender sus intereses ante la ley de «Bases»

Los mandatarios provinciales de ese espacio tienen por un lado una serie de reclamos conjuntos y también particularidades que responden a la realidad económica de cada provincia a la hora de negociar el proyecto de ley que que el Gobierno pretende aprobar en la Cámara de Diputados.

La compleja negociación por el proyecto de la ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», que el Gobierno pretende aprobar la semana próxima en la Cámara de Diputados, sigue generando una estrategia conjunta por parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que tienen por un lado una serie de reclamos conjuntos, y también particularidades que responden a la realidad económica de cada provincia.

Los últimos días hubo una fuerte tensión política entre los mandatarios de JxC –Ignacio Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Alfredo Cornejo (Mendoza); Jorge Macri (CABA); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco)– y la Casa Rosada, que parece haber sido determinante para que el ministro de Economía, Luis Caputo anunciara el retiro del paquete fiscal del proyecto de la ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

Los gobernadores centraban sus diferencias en torno al régimen de retenciones que deberían pagar las economías regionales por exportar su producción, que fueron excluidas de la inciativa.

En líneas generales, según las consultas hechas por Télam con varios gobernadores de JxC, ya fueron allanadas dos diferencias iniciales, las vinculadas a la Ley de Pesca y a los biocombustibles.

Las rispideces en la negociaciones que se entablaron esta semana entre el Ejecutivo y este bloque de mandatarios, tensaron también la relación entre el Gobierno y los integrantes del bloque «Hacemos Coalición Federal», que encabeza el diputado nacional Miguel Pichetto en la Cámara baja.

En medio del fragor de esas disputas, el excandidato a vicepresidente de JxC declaró que «no se puede funcionar así los cuatro años», al aludir a las marchas y contramarchas en la negociación de la ley que evidenció en los últimos días el oficialismo.

A pesar de haber logrado un dictamen de mayoría para tratar la ley la semana próxima en el pleno de Diputados, los gobernadores insisten en que muchos de los acuerdos económicos que ellos planteaban para respaldar la ley no se vieron reflejados en ese documento.

De hecho, el radicalismo, en parte por la presión de los gobernadores, firmó un dictamen propio planteando más del 180 disidencias con la postura con la cual el oficialismo impulsó esta iniciativa en el parlamento.

En tanto, el bloque de gobernadores patagónicos –que integra Torres junto con Alberto Weretlneck (Río Negro); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figuero (Neuquén) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)– representa un grupo con orientaciones políticas diferenciadas, pero con intereses comunes en relación a varios de los artículos contenidos en el proyecto de la Ley de «Bases».

Estos mandatarios estaban, en el inicio de las negociaciones con el Gobierno, preocupados sobre todo por las modificaciones que la iniciativa proponía en relación a la vigente ley que rige la actividad pesquera y algunas cuestiones referidas a la producción de los hidrocarburos.

Sin embargo, todavía está pendiente una resolución en torno a los subsidios que obtiene la Patagonia en invierno, para los consumos de los servicios de gas y que estàn especificados en las denominada ley de «Zonas Frías».

«Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas. Trabajamos y producimos y de cada 100 que aportamos, recibimos apenas 40 y nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales sean un desastre, que los puertos estén destrozados. Encima nos vienen a decir que si no acompañamos, no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros», indicó con un inocultable enojo Torres, durante un acto realizado en Chubut.

La molestia de este gobernador patagónico no hizo más que reflejar el disgusto de varios mandatarios ante los mensajes que llegaron en las últimas horas desde de el Ejecutivo en relación a cargas del costo del ajuste sobre las provincias si no se aprobaba al ley de «Bases», tal como lo explicitó Caputo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

«Nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera, vamos a defender a Santa Fe», señaló por su parte Pullaro al replicar las afirmaciones del Ministro.

Por eso, tras el anuncio del titular de la cartera económica de retirar del proyecto de «Bases» puntos vinculados con el «blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de formula jubilatoria», pareciera haberse puesto un impase en las controversias que mantuvieron los mandatarios de JxC y los funcionarios del Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei.

Los diez gobernadores de JxC habían avanzado en sus planteos, básicamente con el ministro del Interior, Guillermo Francos, aunque quieren comprobar si, durante el debate del proyecto de la ley, estos acuerdos finalmente se respetan.

En síntesis, estos acuerdos tenían que ver en primer término con reducir al mínimo posible las retenciones a las exportaciones de productos de las economías regionales, siendo este el punto más álgido de la negociación.