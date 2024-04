Gobierno se comprometió a revisar Ganancias pero gobernadores de JXC esperan definiciones para dar apoyo a la ley Bases

En el encuentro con Francos para intentar destrabar los votos, los mandatarios del PRO y la UCR mostraron voluntad para dar acuerdo, pero plantearon que el mínimo del gravamen arranque encima de los 1,2 millones de pesos. En la Casa Rosada no quieren hablar aún de números y Caputo haría una nueva propuesta en una fecha aún indefinida

En un nuevo encuentro político en la saga que reinició hace semanas el Gobierno para destrabar los votos para la Ley Bases, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se comprometieron con las provincias de Juntos por el Cambio a revisar el piso del Impuesto a las Ganancias, uno de los puntos conflictivos de cara al debate legislativo. La restitución del gravamen es parte de la discusión sobre el paquete fiscal, que se discutirá en paralelo o, inclusive, después del proyecto Ómnibus remozado.

Los detalles de ese pacto están estrechamente relacionados con las voluntades para que el nuevo impulso a las leyes fundacionales de Javier Milei tengan éxito en el Congreso. Y los gobernadores, así como en Interior y en el Ministerio de Economía confirmaron que la principal conclusión del encuentro fue -apenas- el compromiso del Gobierno a una revisión del ofrecimiento inicial sobre Ganancias. Sin embargo, mientras que los mandatarios pidieron que se suba por encima del mínimo de 1,2 millones, en la sede nacional fueron más cautelosos, y sólo admitieron que “evaluarán una nueva propuesta”, sin brindar mayores detalles. “No se definió nada realmente. Pero el 1,2 que se comenta no está confirmado”, deslizaron en la Casa Rosada.

Varios gobernadores le manifestaron a sus interlocutores nacionales la “voluntad de acompañar” el proyecto Bases, pero condicionaron el respaldo a que se cumplan sus exigencias en términos fiscales. Y algunos se fueron con sabor a poco por la falta de definiciones concretas. “Por lo que dejaron entrever, creemos que vamos a terminar recibiendo una propuesta con un número bastante, bastante por encima del 1,2″, avizoró un gobernador, aunque sin atreverse a arrojar una cifra siquiera tentativa.

Tras la charla hubo algunas versiones cruzadas. Por ejemplo, varios representantes de los distritos entendieron que el Gobierno se mostró dispuesto a evaluar la posibilidad de coparticipar el impuesto PAÍS en el mediano plazo (es decir, no el paquete que se debatirá próximamente). Una medida que desde las provincias pidieron en repetidas ocasiones y que fue rechazada por Caputo en tantas otras. Nuevamente, en Balcarce 50 negaron esa versión hoy.

Durante la charla, que empezó a las 14.30 y se prolongó por una hora y media, se abordó por encima también la posibilidad de reactivar ciertas obras públicas que se encuentran frenadas desde que asumió Milei. El tema había sido puesto inesperadamente sobre la mesa en el diálogo que había mantenido Francos en Salta con los referentes de los Ejecutivos del Norte Grande, la semana pasada, cuando el titular de Enhosa, Bartolomé Heredia, que responde a Luis Caputo, les pidió a los jefes provinciales que confeccionaran una lista de las prioridades en términos de infraestructura a nivel local.

Esta vez, Francos y Posse repitieron el ofrecimiento, pero, otra vez, no dieron fechas, ni montos ni cantidad de obras a las estarían dispuestos a ceder fondos. “Sólo nos dijeron que en la medida en que empiece a reactivarse la economía van a ir viendo cuáles se reactivan”, contaron.

Tres participantes del encuentro aseguraron que los representantes de Milei admitieron que el DNU de las cajas previsionales, que generó fuertes ruidos con las provincias a las que se adeudan fondos durante la semana falta, fue un “error”, y que se comprometieron a subsanarlo. Sin embargo, en la Casa Rosada lo relativizaron.

Javier Milei intentará impulsar durante la segunda quincena de abril el debate legislativo. Para eso, encargó a Francos y a su jefe de Gabinete multiplicar los encuentros con los referentes de la oposición dialoguista para sumar apoyos. Después de ver a los jefes de las bancadas de JXC y Hacemos Coalición Federal, la reunión de hoy, que estaba programada desde hace casi dos semanas, estaba restringida con los líderes de los distritos de PRO y la UCR.