Dengue: el Gobierno levanta trabas para la importación de repelentes

En medio de récord de contagios y muertes por dengue, el Gobierno decidió levantar trabas a la importación de repelentes para insectos por la alta demanda y la falta de stock en farmacias y comercios. La administración de Javier Milei lo anunció a través de un comunicado. Se les exceptuará el cobro del Impuesto al Valor Agregado (20%) y la retención del Impuesto a las Ganancias (6%).

Así, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) decidió exceptuar “su intervención necesaria para la importación de repelentes de mosquitos durante 30 días “dado el contexto epidemiológico actual y el consecuente incremento en la demanda”, según confirmaron fuentes oficiales.

Los productos que entran en esta liberación son en el formato de aerosol, crema, spray y gel. Además, se sostiene que la excepción “regirá tanto para el régimen general (importadores con despachos a plaza) como para el régimen particular, de manera que las personas que quieran comprar dichos productos en el exterior podrán hacerlo a través del servicio courier (puerta a puerta) sin necesidad de efectuar trámites adicionales ante el Anmat”.

El Gobierno explicó que esta decisión “se simplificó desde el inicio de esta gestión con múltiples medidas”, a partir de la eliminación de las SIRA, las Licencias No Automáticas y el CEF, que abarcó a todas las importaciones”. Entonces, “se dispuso para estos productos una reducción del plazo de pago (desde el esquema de 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días) a una única cuota a los 30 días”.

Esta medida se suma a otra tomada hace algunas semanas a productos de la canasta básica: La suspensión del cobro del IVA adicional (20%) y la retención del Impuesto a las Ganancias (6%).

Según confirmaron a este medio, el levantamiento a las trabas responde más a una decisión sanitaria que económica, ya que tanto el repelente como el insumo para repelentes estaba dentro de la lista de 2900 productos con el régimen de importación por 120 días. “La Anmat resolvió que no va a pedir el certificado para importar. Entonces, al no necesitar el certificado, con una declaración jurada, se importa directamente, ya sea una empresa con un despachante de aduana o uno mismo a través del servicio puerta a puerta”, deslizaron fuentes ligadas a la Secretaría de Comercio