Godoy Cruz sorprendió a Vélez y lo venció en Liniers

Godoy Cruz dio el gran golpe en Liniers. Impensado por el presente de ambos equipos. Pero el fútbol, como bien escribió Dante Panzeri, es la dinámica de lo impensado. El último le ganó a uno de los terceros. Con poco, con ese penal que consiguió a los cinco minutos del primer tiempo y que Juan Brunetta convirtió en gol un minuto después. No le alcanzó a Vélez con la reacción del segundo tiempo, generó mucho pero no fue efectivo como ante Arsenal y Argentinos. Así, perdió una gran chance de quedar como único tercero y despegarse del resto de los equipos con 36 unidades.

Fue sorpresivo el go de Godoy Cruz. Y llegó después de un lateral en forma de centro, la pelota le llegó a Freites, quien enganchó, Abram, superado, tiró un tacazo de espaldas y le pegó al volante, que cayó en el área. Penel no dudó: penal. Pateó Brunetta y festejaron los mendocinos.

El mérito del equipo de Mario Sciacqua fue cortar el circuito de juego de Vélez, que se repitió en centros, una virtud que no tiene. En los primeros 45 minutos tuvo mucho el balón (75 %) pero apenas generó una llegada clara, a los 20 minutos, cuando un buen centro de Almada lo conectó De la Fuente, quien se la bajó a Galdames y el chileno le pegó mordida y controló Rey.

Vélez cambió en la parte final. Y volvió a ser el equipo de los últimos partidos. Entre los 14 y 30 minutos generó 7 situaciones de gol: dos malos cabezazos de Centurión, un remate en el palo y varias buenas intervenciones del arquero Rey. Además, un penal de Almeida a Bouzat que el árbitro (no lo ayudó el línea) ignoró. Volvió Ricky Alvarez, tuvo buenas intervenciones, pero no logró cambiar la historia de una derrota increíble.

El equipo de Gabriel Heinze, de gran campaña, quedó con 36 puntos y sigue en zona de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que los mendocinos se mantienen en el último lugar de la tabla, ahora con 15 unidades.