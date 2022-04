Compartir

El mítico golfista Tiger Woods confirmó que volverá a la actividad deportiva en el primer Grand Slam del año luego el accidente que lo margino de los campos y aseguró que puede «ganar» el título.

«Ahora mismo siento que voy a jugar», aseguró la leyenda del Golf este jueves en una conferencia de prensa brindada en el Club Augusta National.

El Masters de Augusta en Georgia, será la sede que marcará el regreso oficial del Woods tras abandonar la activad por un período de 14 meses luego del accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021, mientras conducía a alta velocidad su vehículo en un camino sinuoso en Florida, Estados Unidos.

«Es una cuestión de cómo se va a recuperar mi cuerpo y de lo que mi cuerpo es capaz de hacer al día siguiente», explicó con cautela el golfista de 46 años, aunque aseguró que puede golpear «muy bien».

«No tengo ninguna duda de lo que puedo hacer en cuanto al golf. Caminar es lo difícil», remarcó Woods quien además admitió sentirse afortunado de llegar a esta instancia con posibilidades concretas de competir.

«Mi recuperación ha sido buena. He estado muy emocionado sobre cómo me he recuperado cada día y ese ha sido el desafío. Por eso lo puse a prueba por 27 hoyos. Jugamos el campo par 3. Mi equipo ha sido fantástico. Tengo otro día de nueve hoyos más y luego llega la hora de jugar», agregó.

El 15 veces ganador del Gran Slam se lució emocionado en lo que refiere a su recuperación, aunque aclaró que no ha sido sencillo la misma ya que ha tenido que «padecer» dolores «traumáticos».

«Hemos tenido que trabajar duro, gracias a mis cirujanos, fisioterapeutas que han trabajado en mí y me han dado esta oportunidad de jugar al golf”, sentenció la leyenda del Golf.

El certamen que tendrá la presencia del deportista estadounidense comenzará el próximo jueves y finalizará el domingo, en el cual Woods buscará obtener su sexto título y así igualar el récord histórico que ostenta Jack Nicklaus.

