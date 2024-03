Gonzalez alertó por un «discurso de odio» fomentado por Javier Milei

Ayer visitó los estudios de Expres en Radio, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Dr. Jorge Gonzalez quien entre otros temas se refirió al episodio de público conocimiento del fin de semana pasado, donde un joven terminó detenido tras hacer gestos contra el gobernador Gildo Insfrán, en este sentido indicó que se actuó de acuerdo al protocolo y disparó que este tipo de acciones responden al “discurso de odio” que principalmente reproduce el presidente Javier Milei. “Estamos en un ambiente donde hay un discurso violento, de odio; lo grave es que este tipo de discurso está siendo fomentado por el propio Presidente”, dijo.

Primero, al comenzar la entrevista, el funcionario provincial se refirió al término de “casta” utilizado por el presidente Milei. “El sistema de casta no es un invento de Javier Milei. Es un sistema cultural social y económico que se practica en algunos lugares de la India, donde la sociedad está dividida en castas, cada una de ellas tiene sus roles, por lo tanto, tiene las funciones que requieren en esa cultura; no hay movimiento entre castas, ese concepto me parece un gran acierto comunicacional, pero que no tiene una presencia más que para justificar determinado pensamiento político”, explicó.

“Nosotros desde la identidad que tenemos, yo me defino como peronista, siempre hemos tenido una actitud frentista, es decir, sabemos que, dentro del peronismo, en primer lugar, vamos a tener distintas vertientes”, se diferenció.

Agregó entonces que estamos ante un gobierno nacional que tiene una determinada visión: “dicen que el déficit cero no se negocia, pero cuando me hablas de eso (que podemos llegar a estar de acuerdo) yo digo que el tema es cómo lo alcanzamos” y cuestionó que “cerrar oficinas para lograr el déficit cero no es acertado, detrás de eso está el modelo al cual responden que es anarcocapitalista”.

“Es complicada la situación actual, si tenés que reunirte con Dios y María Santísima para poder lograr un frente común que esté orientado a la protección de los intereses de los argentinos, me parece que lo tenes que hacer”, afirmó Gonzalez.

Detención de joven

Por otro lado, un tema que no escapó de las preguntas fue lo ocurrido el fin de semana pasado, cuando un joven terminó detenido tras realizar gestos hacia el gobernador Gildo Insfrán en la vía pública. “El hecho fue tal como se describió. El Gobernador en sus habituales paseos que realiza por la ciudad, en un semáforo sobre la avenida Kirchner un motociclista se acerca hasta donde estaba él, cuando ve que era el gobernador empieza a hacer gesticulaciones y gritos, lo cual llama la atención de la custodia”, contó el Ministro.

Y continuó: “cuando el semáforo da luz verde, el motociclista que tenía una garrafa entre las piernas, se coloca delante de la camioneta del Gobernador y ahí realiza actos zigzagueantes, entonces lo que la custodia hizo fue hacer cesar esta situación”.

Asimismo, defendió el accionar de la custodia de Insfrán: “ante el menor acto que la custodia pueda interpretar como que pudiera ser una agresión actúan, y lo hacen de una manera tal de que hacen cesar esa situación”.

“La custodia del Gobernador está constituida por personal de la Policía de la Provincia quienes se rigen por la Ley Orgánica donde se establecen las acciones que debe realizar el hombre (varón o mujer policía) una de esas es hacer sesar el delito”, dijo.

“La acción que llevó adelante la custodia, en este marco normativo, ha sido una de las acciones propias de las funciones policiales y que responden adecuadamente a la situación que se vivió en ese momento”, insistió.

Discurso violento

Por otro lado, Gonzalez se refirió al contexto actual donde lamentó que “estamos en un ambiente donde hay un discurso violento y de odio”, y que “lo grave es que este tipo de discurso está siendo fomentado por el propio Presidente cuando ante caricaturas o memes habilita simbólicamente poniendo me gusta. Eso es grave porque si el presidente habilita este tipo de conductas se va permeando hacia el resto de la sociedad como si fuera que todo vale”.

“Hoy estamos viendo la construcción del enemigo, que ellos dicen que es la casta, pero no definen quien es la casta; esto es un verdadero llamado de atención porque se pueden decir muchas cosas, pero hay que distinguir el discurso en la elite política de cuando estas trasmitiendo algo en la sociedad que genera odio”, añadió.

“La política no es para odiar, al contrario, podemos discutir”, cerró diciendo Gonzalez.