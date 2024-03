Enrique Zanín: «Sumaremos aportes para alternativas que ayuden a salvar a las Pymes»

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanín, indicó que el deterioro de las PYMES por las medidas económicas del Gobierno Nacional se agrava día a día, sin que se visualicen síntomas de alivio fiscal y financiero para el sector y sin que se muestre un programa económico que aporte soluciones inmediatas para los que generan la mayor cantidad de empleo privado en la Argentina.

“En ese contexto, el reciente llamado del Partido Justicialista a todos los sectores para la construcción de un diagnóstico, de una hoja de ruta y propuestas de soluciones, con el compromiso de ejercer una real participación para delinear acciones superadoras de la situación actual, este llamado se muestra como un espacio en el que más allá de las cuestiones partidarias, se posiciona como una alternativa a la grave situación que plantean el recorte presupuestario indiscriminado, la inflación y la recesión y la reducción del déficit fiscal que impone el gobierno nacional. No se mide el grave costo social y económico para toda la población especialmente del interior marginado del país, violando derechos inalienables que nuestra constitución garantiza” explicó el presidente de la Federación Económica de Formosa.

Zanín indicó que la experiencia pyme ha demostrado que no solo vale preocuparse sino también ocuparse de los desafíos, y este caso a su entender no será la excepción. Ratificó, que desde el ámbito empresarial se aportará la información necesaria para delinear un mapa actual de estas asimetrías con el resto del país y las inequidades que se ejercen sobre las PYMES, como base para la construcción de una alternativa que mejore las perspectivas de progreso para quienes se ocupan desde lo privado también de crear trabajo en la Argentina.

“Sumaremos nuestro aporte a alternativas que ayuden a salvar a las PYMES”, cerró Zanín.