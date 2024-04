La Liga de Japón: la nueva meca para las estrellas del vóley mundial masculino

Un pequeño movimiento de piezas desordenó el rompecabezas del vóleibol mundial. Fue una ficha que desencadenó un efecto dominó. La ampliación del cupo de extranjeros para la próxima temporada hizo que la liga japonesa masculina se transformara, de repente, en la gran atracción para varias de las máximas estrellas del planeta.

Aunque no hay anuncios oficiales, ya que están jugando en otras ligas, es casi un hecho que el neerlandés Nimir, el brasileño Lucarelli, el estadounidense Defalco, el polaco Sliwka y el italiano Recine ficharán en distintos equipos del torneo nipón. También lo harán el japonés Ran Takahashi, el cubano Miguel Ángel “Corcho” López y los brasileños Alan Souza y Felipe Roque.

Nimir Abdel-Aziz deja tierra arrasada en la cancha por la que pase. En 2023 fue mejor sacador de la VNL y del Europeo, con su seleccionado, y mejor sacador de la Liga de Turquía y mejor opuesto de la Champions League, con su equipo, el Halkbank Ankara. Un año antes había sido máximo anotador, mejor sacador y mejor atacante de la VNL y mejor atacante de la Súper Liga de Italia. Bestial.

Sliwka, figura del mejor seleccionado del ranking mundial, integró el equipo ideal de la VNL 2023 y fue MVP de la Champions League 2020/21. Defalco, máximo anotador de la Plus Liga 2021/22 e integrante del equipo ideal de ese torneo en 2022/23.

Con semejante constelación de estrellas, la V.League podría convertirse en la tercera competencia de clubes más poderosa del planeta, detrás de la Súper Liga de Italia y la Plus Liga de Polonia. Para la temporada 2024/25, los equipos japoneses habrán fichado a varios de los mejores jugadores de aquellas dos ligas, y de las competencias de Turquía y Brasil.

Nadie puede descartar que, en unos años, los japoneses estén en la cresta de la ola. Organización y poderío económico les sobra.

La primera clave para entender la expansión de la liga nipona es el incremento en el cupo de extranjeros: cada equipo podrá tener dos jugadores de cualquier nacionalidad y un voleibolista de la AVC (la confederación que reúne a Asia y Oceanía). El poderío económico de las empresas que auspician a los equipos de la V.League es otro gran componente. Esas dos líneas convergen, en principio, en un torneo que se hará cada vez más atractivo.

El entrenador Raúl Lozano, nacido en La Plata y técnico de cinco selecciones nacionales a lo largo de una notable carrera, es el único argentino: dirige el JT Thunders de Hiroshima, que tiene al estadounidense Aaron Russell como gran figura.

Pronto podrían plantarse otras dos banderas argentinas en suelo japonés. Luciano Palonsky tendría todo resuelto para sumarse al Nippon Steel Sakai Blazers de Osaka. “Lulo” juega actualmente en el Barkom-Kazany Lwow de Ucrania –compite en la Liga de Polonia- y se destacó contra los nipones en la pasada VNL: ese gran partido habría sido su mejor carta de presentación. En comunicación con ESPN, el jugador se negó a confirmar la transferencia y señaló que solo al terminar la liga polaca anunciará cuál será su futuro.

Diversos sitios de noticias de vóleibol también aseguran que el argentino Javier Weber desembarcará en Japón. El exentrenador de la Selección Argentina dirige el Indykpol Azs Olsztyn de la PlusLiga de Polonia y es asistente del seleccionado de Estados Unidos que irá a los Juegos Olímpicos de París. Según medios polacos, la mudanza a un equipo japonés es un hecho para el técnico que ganó títulos nacionales en ligas de Brasil, Grecia y Argentina.

La liga del Sol Naciente

El polaco Bartosz Kurek, figura del seleccionado N° 1 del ranking mundial, es la estrella de Wolfdogs Nagoya, mientras que el gigante ruso Dmitry Muserskiy, otro de los grandes talentos internacionales que migraron a la Tierra del Sol Naciente, brilla en Suntory Sunbirds.

Para dimensionar ambas figuras, vale decir que el polaco fue campeón, MVP y máximo anotador del Mundial 2018, mejor opuesto del Mundial 2022 y MVP de la pasada liga japonesa, en la que Wolfdogs Nagoya se quedó con el título.

Por su parte, el gigante de 2,18 metros aterrizó en Japón en 2018 y ganó el título de la V.League en 2020/21 y 2021/22. Con su seleccionado -actualmente fuera de competencia por sanción de la FIVB- logró el oro olímpico en Londres 2012 con una actuación épica en la final contra Brasil, en la que anotó 31 puntos. Además, fue campeón y se destacó en la Liga Mundial y el Europeo de 2013 y la VNL 2018: estuvo en el equipo ideal de esa World League, fue MVP en el torneo continental y mejor atacante en esa VNL.

Aaron Russell, en JT Thunders Hiroshima, el equipo de Lozano, no es el único estadounidense: también está Thomas Jaeschke en Panasonic Panthers. Ambos fueron finalistas de la VNL 2023.

El esloveno Tine Urnaut se lleva los flashes en JTEKT Stings, el húngaro Krisztian Padar tiene una notable performance en Toray Arrows y el brasileño Rafael Araujo lo hace en Tokyo Greatbears.

El francés Laurent Tillie, que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, es el entrenador de Panasonic Panthers, puntero de la Liga. Y el argentino Lozano, que dirigió los seleccionados de España, Polonia, Alemania, Irán y China, es otro de los técnicos experimentados: conduce JT Thunders Hiroshima.

Valerio Baldovin, con pasado en la A1 de Italia, maneja el timón de Wolfdogs Nagoya, el actual campeón: podría disfrutar del neerlandés Nimir en 2024/25.

El polaco Michal Gogol, de largo recorrido en la Plus Liga e integrante de cuerpos técnicos de selecciones en su país y Alemania, es el entrenador del JTEKT Stings: si se confirman las especulaciones, en la próxima temporada se dará el lujo de entrenar a Defalco y Lucarelli.

El finlandés Kasper Vuorinen, en Tokyo Greatbears, y el croata Edo Klein, en Voreas Hokkaido, completan el cuadro actual de técnicos foráneos en la V.League.

Surgen, allí, la duda sobre quién será el entrenador de Suntory Sunbirds, donde brilla Muserskiy. ¿Continuará el Kota Yamamura o llegará un colega extranjero? El técnico de ese equipo dirigirá a Ran Takahashi, una de las grandes estrellas del seleccionado local: le anotó 32 puntos a Argentina en la VNL 2023 y actualmente se desempeña en el Mint Vero Volley Monza de la Súper Liga de Italia.

Puede que el tamaño de la tentación japonesa quede reflejado en la añeja frase “para muestra basta un botón”. Piacenza de Italia, tercero en la fase regular de la Súper Liga de Italia y ubicado entre los mejores ocho de la Champions europea, perderá en principio a Lucarelli y no podrá sumar a quien aspiraban a contratar como reemplazo, el estadounidense Defalco: curiosamente, ambos irán al JTEKT Stings. Para cantar un bingo totalmente negativo, los italianos también se quedarían sin Francesco Recine, uno de los campeones mundiales 2022, ya que armaría las valijas para aterrizar en Toray Arrows.

Sea como fuere, más allá o más acá de algún apellido en particular, está claro que Japón se transformó en una meca hacia la que desfilarán grandísimas figuras del vóley mundial. La revolución está en marcha: el Sol Naciente asoma por el Este y comienza a alumbrar una luz novedosa.