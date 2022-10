González cuestionó a diputados radicales «que no defienden los intereses de los formoseños»

Compartir

Linkedin Print

Este lunes comenzó la discusión sobre el financiamiento para la educación en todo el país y en ese contexto, el diputado nacional por la UCR Ricardo Buryaile pidió que no se envíen fondos para la Universidad Provincial de Formosa.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge Abel González criticó a quienes “no bregan por los intereses del pueblo formoseño”.

“Hay personajes, como este diputado, que siempre han defendido los intereses de otros y no los intereses de los formoseños y es obvio que pueden llegar a plantear este tipo de cuestiones; suficientes pruebas nos las dio mientras fue ministro de Agroindustria de Macri”, dijo.

Asimismo, resaltó que: «El gobernador Insfrán fue muy claro en señalar que lo único importante era que se ame a Formosa, pero están demostrando que su amor por Formosa es bastante escaso, pues por política, conveniencia o íntima convicción defienden intereses que no son los de los formoseños”.

Para el funcionario provincial es de mucha importancia la existencia de medios de comunicación que muestren la realidad y hagan un análisis crítico, porque “hay medios aplaudidores de la oposición que están engarzados con la misma ideología de defensa de intereses extraños a Formosa”.

Respecto al reclamo del ex juez federal y diputado radical Fernando Carbajal por el cobro de anticipos de Ingresos Brutos quien envió una carta documento a la Dirección General de Rentas exigiendo al organismo que deje de cobrar estos anticipos, Gonzalez manifestó que ello deja en evidencia que defiende a “un sector muy particular”.

“Un diputado nacional que violentó la ética profesional en el ejercicio de la judicatura y que ahora defienda los intereses de contrabandistas, ¿de qué nos viene a hablar?”, preguntó y continuó: “Habla de aduanas internas, pero habría que ver por donde pasan sus verdaderos intereses y quiénes mueven los hilos que lo manejan y a quienes responde, que, sin dudas, están muy lejos de los intereses de los formoseños”.

Por último, consultado por el pedido de la diputada Gabriela Neme para que se declare el 5 de octubre como “Día del terrorismo de estado”, Gonzalez advirtió que ello demuestra dos cosas: “la búsqueda desesperada de publicidad y la profunda ignorancia de conceptos básicos como el significado de lo que es terrorismo de estado”.

“Luego de ese tipo de publicaciones no podemos abonar ninguna otra discusión con alguien que al menos debería averiguar en Wikipedia lo que significa terrorismo de estado; claramente solo buscan publicidad en las redes sociales y mueren por un like”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print