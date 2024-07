Goyo, la película que reflexiona sobre la inclusión,las diferencias y cómo el amor puede romper barreras

Goyo, la última película de Marcos Carnevale, se adentra en el complejo mundo de la neurodiversidad a través de la vida del protagonista homónimo, interpretado por Nicolás Furtado. El film, que se estrenó el 27 de junio en los cines y el 5 de julio en Netflix, cuenta también con la actuación de Nancy Dupláa, quien hace de Eva.

La trama sigue a Goyo, un guía de museo en Buenos Aires que tiene Asperger, es fanático de Van Gogh y encuentra dificultades para socializar. Pero su vida rutinaria cambia drásticamente cuando se enamora de Eva, la nueva guardia de seguridad del museo, que también carga con un pasado romántico complicado, se siente atraída por él y juntos inician un viaje de autodescubrimiento y aceptación mutua. La historia busca resaltar la importancia de la inclusión y la diversidad en las relaciones humanas.

Carnevale, conocido por abordar temas complejos con sensibilidad y humor, consultó con varias organizaciones que trabajan con personas en el espectro autista para asegurar una representación auténtica de Goyo. El trabajo cuenta con el asesoramiento y aval de especialistas de fundaciones como Fundación Discar, Asociación Liga Asperger 7, Panacea y la Federación Argentina de Deportes para personas con discapacidad intelectual.

Desde que está disponible en la plataforma digital, el film ingresó al top 10 diario de películas de Netflix en 33 países, entre ellos, Brasil, Chile, Colombia, Israel, México, España, Suiza, Portugal, Rumania y Eslovaquia. En Argentina, por lo pronto, ya figura en el puesto número uno, al igual que en Uruguay. La recepción positiva de la película no solo se pone de manifiesto en los números, sino también en la crítica, que lleva días elogiando la sensibilidad y el realismo con el que se trata el tema del Asperger.

En diálogo con Teleshow, el CEO y Chairman de la productora Kuarzo Entertainment, y uno de los productores de Goyo, opinó sobre el éxito que está teniendo la película. “El personaje de Goyo es muy conmovedor. Todos conocemos a alguien así, ya sea un vecino, un amigo o el amigo de un amigo. La gente se identifica con una persona que tiene una neurodiversidad y creo que en eso radica el éxito de la película a nivel mundial. Es un tema con el que todos podemos identificarnos. No revelaré el final para aquellos que no la han visto aún, pero es evidente que cuando alguien carece de empatía o inteligencia emocional, puede cometer errores sin darse cuenta”, dijo Martín Kweller, a este medio.

Consultado acerca de una posible segunda parte o continuación de Goyo, Kweller sostuvo: “Todos lo están imaginando, pero no hay nada que decir al respecto. Por ahora, estamos disfrutando de nuestra querida película. Cuando terminamos de escribir el guion y lo leímos, nos encantó la historia. Es fascinante y muy conmovedora. Los protagonistas forman un quinteto que funciona de manera increíble. Además, la química entre Nancy Dupláa y Nicolás Furtado es excepcional. El film va a participar en festivales internacionales y es una historia que merece representar a la Argentina en los premios Oscar”.

El elenco incluye a destacados actores como Soledad Villamil, Cecilia Roth, y Pablo Rago, quienes aportan profundidad y emotividad a la narrativa. Y lo completan en papeles secundarios, pero rendidores a Diego Alonso Gómez, Balthazar Murillo, Milo Zeus Lis y Mayra Homar. Con una hora y 47 minutos de duración, la película combina elementos de comedia, drama y romance, ofreciendo una mirada única y conmovedora sobre las relaciones humanas y la aceptación de las diferencias.

A través de Goyo, Carnevale continúa su tradición de explorar temas representados en el cine, utilizando su característico enfoque empático para iluminar aspectos de la vida que, a menudo, pasan desapercibidos.