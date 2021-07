Gran expectativa: librerías buscan repuntar ventas ante el pronto regreso a las aulas

Compartir

Ante el inminente regreso presencial a las aulas, previsto para el lunes 26 de julio, las diferentes librerías de la ciudad están con expectativas de repuntar las ventas, que hasta el momento vienen muy bajas, teniendo en cuenta que desde marzo del 2020 no hay clases presenciales.

En ese sentido, el propietario de una tradicional librería de la zona céntrica contó que “tenemos expectativas de que esto inicie, que se pueda reactivar un poco más porque al igual que los demás comerciantes estamos apretados, con lo justo, no estamos comprando nada, solo tenemos lo que nos quedó igual que la gente que ya no tiene ánimo de venir a gastar nada porque no sabe si las clases van a empezar o no. Todos tenemos expectativas, está todo parado y las cuentas se deben seguir pagando así que esperamos repuntar”, dijo

“Estamos mirando de reojo todo porque dos veces se intentó la vuelta a clases, pero siempre quedamos en el intento y por ahí nosotros compramos para abastecernos un poquito, después no comienzan y retrocedemos y lo único que nos quedan son cuentas por eso estamos esperando hasta lo último y veremos cómo seguir hasta que se normalice”, explicó.

“Ojalá haya un flujo de ventas razonables, todos tenemos las mismas expectativas pero nosotros también nos basamos en cuanto a lo que los docentes pueden venir a comprar, puede ser que sí o que no, hay horarios reducidos y vamos a tener que hacer la compra hormiga de lo que haga falta, hoy por hoy no se puede comprar mucho porque nada está confirmado”, finalizó.

