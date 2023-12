Gran Hermano: quiénes fueron los nuevos nominados y cómo surgió el complot que lo cambió todo

Cruces, peleas y un clima de tensión, la casa de Gran Hermano ya empieza a vivir divisiones y la conformación de grupos. Tras la primera eliminación del programa, la de Hernán, y el apoyo de la gente a Julia, los participantes mostraron sus afinidades. Así las cosas, los hermanitos dejaron ver sus estrategias en la segunda gala de nominación.

Mientras se preparaban para votar los jugadores tuvieron charlas claves, tratando de anticipar lo que iba a suceder. La primera en hablar fue Carla: “Lo cierto es que ya sabemos quiénes vamos a ser. Vamos a estar unas cuantas de nosotras en placa”. En respuesta, Catalina le dijo: “Para mi somos nosotras tres”. En esa sintonía, Julia agregó: “Yo sí, yo ya lo re sé. Yo tengo como 15 que me votan. Fue lo que dijo la tipa esa hoy, 11 contra 5″.

Lejos de esa conversación, en el living de la casa, Isabel le decía a Sabrina: “Están con ella porque le tienen miedo. No por otra cosa”. Mirándola a los ojos, la contadora sentenció: “Me parece un montón que la gente apoye a una persona maltratadora así y además mentirosa y falsona”.

En los días anteriores, el ojo volvió a estar puesto en Julia, la primera salvada del certamen. Desde los que se sumaron a su bando hasta los que quieren que se vaya, Furia causó todo tipo de emociones, principalmente en Sabrina Cortéz, la anterior líder de GH. La contadora expresó frente a las cámaras su deseo de que la participante abandone la casa.

Ella no fue la única, en un momento Joel, Isabela y Lisandro hablaban sobre lo difícil que es convivir con Julia y las actitudes que les molestaban de ella. Lejos de sumarse, Rosina, que estaba en la charla, no quiso quedar pegada a las críticas y se levantó.

La táctica de Rosina imitaba a la del último ganador, Marcos Ginocchio. En el GH pasado, el público resaltó el compañerismo y la decisión de construir buenas relaciones, lejos de confrontar.

Con este panorama, los jugadores se dirigieron uno a uno al confesionario. La primera en pasar fue Rosina, quien votó primero a Axel y luego a Carla. Le siguió Lisandro, quien apuntó contra Juliana y luego Florencia. Esta misma fue la tercera en el cuarto y nominó a Sabrina y Axel.

Después fue el turno de Martín Ku, quien votó a Catalina y Carla. Quien estaba en el ojo de todos era Julia, quien eligió hacer nuevamente la espontánea y disparó tres votos contra Sabrina y dos contra Axel. “Que quede claro que estoy jugando para la gente y para mi. No esta bueno ser vendettas pero los fallutos no nos gustan, muerte a los fallutos. Tres votos para Sabrina, la posición de líder se la tomó muy a pecho”, dijo en su argumento.

Así continuaron Nicolás (quien votó a Florencia y Juliana), Carla (Isabel y Sabrina), Manzana (Juliana y Florencia), Zoe (Juliana y Agostina), Alan (Carla y Catalina), Agostina (Axel y Sabrina) Emmanuel (Rosina y Lisandro), Denisse (Carla y Juliana), Bautista (Juliana y Carla), Isabel (Florencia y Juliana), Axel (Catalina y Juliana), Lucia (Isabel y Axel), Joel (Catalina y Juliana), Sabrina (Juliana y Carla), Catalina (Isabel y Sabrina) y Williams (Juliana y Carla).

De esta forma, la placa quedó conformada con 17 votos para Julia, nueve para Carla, ocho para Axel y ocho para Sabrina. Pero las cosas no iban a quedar ahí porque Gran Hermano descubrió una jugada ilegal. “Pasó algo que no puede pasar que es el complot, si lo van hablando, acordando, sin decir y diciendo al mismo tiempo cuando eso se replica en el confesionario pierden ustedes. Cuiden mucho lo que hablan”, expresó Santiago del Moro ante la casa.

Con este cambio, muchos votos para Juliana y Sabrina fueron anulados, dejando la placa de la siguiente forma: diez votos para Furia, nueve para Carla, ocho para Axel y siete para Catalina. La noticia no sorprendió a muchos jugadores, los cuales, a raíz de las charlas que tuvieron y escucharon los últimos días, ya se esperaban este desenlace. Ahora, los jugadores tendrán que tejer nuevas alianzas para sobrevivir hasta la siguiente semana.