La Policía allanó por error un domicilio: «Se equivocaron de casa por una cuadra»

Iris, una vecina del barrio San Antonio, en contacto con el Grupo de Medios relató su experiencia luego de que la Policía allanara por error su domicilio. «Cuando se dieron cuenta de la equivocación se agarraron la cabeza y me pidieron disculpas de mil maneras», confesó.

«Ayer -martes- a las 8 de la mañana, llegaron efectivos policiales a hacer un procedimiento de allanamiento donde se equivocaron por una cuadra. Rompieron la casa de mi papá, dieron vuelta todo buscando un arma de fuego. También ingresaron a mi casa que está detrás de la de mi padre, me tiraron la puerta, revisaron el placard, tiraron cosas, dieron vuelta el colchón», sostuvo la mujer.

Seguidamente agregó que «a mí me arrastraron y me sentaron en una silla, luego apuntándome con un arma me preguntaban dónde se encontraba el sujeto, cuando les dije que la casa era de la familia Otazú y mi marido es familia Bareiro, ellos se apretaron la cabeza pidiéndome disculpas de mil maneras».

«Jamás me mostraron una orden de allanamiento, y querían que después firme un papel en blanco», agregó la vecina.

«Ellos estaban buscando la casa de otra familia, que está a una cuadra de mi casa. Cuando salieron de acá fueron directamente a ese domicilio y ahí encontraron al sujeto y las armas que buscaban», aseveró.

La fuerza provincial

se hará cargo de los

daños ocasionados

Según explicó la fuerza a través de un comunicado la confusión se debió a la difícil tarea que significaba la ubicación precisa de los domicilios ya que en ese sector no poseen las identificaciones claras en lo que respecta a números de casas y manzanas.

Al constatarse que no se trataba del domicilio a requisar, inmediatamente se informó al juzgado interviniente labrándose las actuaciones pertinentes que serán incorporadas al Expediente.

Por otra parte, ante la situación narrada, los uniformados expresaron las disculpas correspondientes a la propietaria del inmueble retirándose del lugar, disponiéndose desde la Jefatura de la Policía la asistencia de profesionales pertenecientes a la División Relaciones Comunitarias, quienes brindaron contención psicológica a la familia como así también desde la institución se reparan los daños materiales ocasionados.

En el orden interno, la jefatura dispuso la instrucción de una causa administrativa al oficial a cargo, a fin de establecer los pormenores del caso y la responsabilidad que le cabe al funcionario público.

