Gremios docentes adhieren a la movilización y paro de hoy en repudio de los ajustes salariales

Los gremios Voz Docente y Docentes Autoconvocados convocaron este viernes a un paro y movilización a Casa de Gobierno en rechazo a las modificaciones de presupuesto en el área educativa anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

«Se repudia enérgicamente el recorte de gastos que se apresta a ejecutar el Gobierno nacional en varias áreas y, específicamente, el brutal ajuste en Educación», señalaron

«A 16 años de sancionada la ley de Educación Nacional, que establece una inversión mínima en este campo equivalente al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nos encontramos no solamente con que dicha meta nunca se alcanzó, sino, ahora, con una inesperada quita que lo único que hará es agravar la tremenda crisis del sistema educativo argentino», indicaron desde Voz Docente.

«De los 210.000 millones de pesos que se recortarán del Presupuesto, una tercera parte – esto es 70 mil millones-, nada menos, corresponden a programas educativos de infraestructura y equipamiento, fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, y Conectar igualdad», dieron a conocer.

«Este despiadado cercenamiento en un área tan sensible jaquea el desarrollo de programas fundamentales, pero además compromete el futuro de cientos de miles de alumnos a lo largo y ancho del país».

«Por eso Voz Docente hoy realizará un paro de actividades y una marcha. En reclamo de una recomposición salarial urgente para el sector y en repudio a este brutal ajuste de un Gobierno auotodenominado “popular”».

Seguidamente indicaron que «el impacto de los inconsultos recortes, sin duda alguna, se hará sentir en Formosa en varios aspectos 8 interrupción de obras, debilitamiento de programas esenciales, entre otros. Por eso es de extrañar el silencio del Poder Ejecutivo Provincial frente a semejante ajuste, palabra que los voceros del gobierno se empeñan en evitar cuando se pronuncian al respecto».

«Nada ha dicho hasta acá el propio gobernador Gildo Insfrán de este cimbronazo presupuestario .Tampoco los gremios que lo son afines».

«Con relación a los sindicatos nacionales docentes, avergüenza la liviandad con que han reaccionado frente a la feroz decisión de la cartera que conduce Sergio Massa».

«La Ctera se pronunció, sí. Dijo que rechaza “enérgicamente” este recorte en el presupuesto destinado a la formación de nuestros chicos».

«Sin embargo, ante la consulta de si tomarán , o no, alguna medida de fuerza, tal como lo hicieron durante el gobierno anterior, también eligieron el silencio», expresaron.

«Voz Docente, en cambio, repudia las medidas anunciadas y se moviliza en defensa del salario docente y del presupuesto educativo porque entiende que un momentos tan difíciles, la educación debe ser prioritaria y se debe fortalecer con más recursos, con más inversión. Para que la ley que establece el 6 por ciento del PBI no siga siendo letra muerta», aseveraron.

Por su parte, desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados también expresaron su repudió a los recortes anunciados por el ministro Massa. «Pues a pesar de tantas promesas de que el pago al FMI no implicaba un plan económico de ajuste, sucedió lo de siempre con las promesas de quienes nos gobiernan. La respuesta a la crisis siempre resulta en ataque a los sectores de menores recursos. Es la moneda corriente a la hora de cumplir compromisos internacionales».

«Por ello desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados repudiamos el recorte en general y obviamente los 70 mil millones de pesos en Educacióna, esto es un verdadero machetazo en la inversión educativa y un doloroso presente en la formación de los alumnos de todo el país. Este recorte no solo afecta a Educación, se trata también de una reducción en políticas de vivienda, salud, obras públicas e incentivos a la producción. Ajuste que afecta a la vida cotidiana como el transporte, la vivienda, la enseñanza y aprendizaje, provisión de medicamentos a hospitales y centros de salud, la producción y el medio ambiente».

Para finalizar, pidieron a todos los docentes que acompañen a esta medida de fuerza: «Por ello este viernes 26 los docentes debemos hacer paro, marchar a Casa de Gobierno y exigir al gobierno provincial que nos convoque a discutir nuestro salario y además nos explique cómo y qué acciones tienen previstas a fin de garantizar el manteniendo de los establecimientos escolares, la continuidad del programa Conectar y las acciones que permitan acceso a mayor y mejor conectividad. También invitamos a padres, madres y alumnos y alumnas a marchar con sus docentes, para defender el futuro de sus hijos e hijas».

