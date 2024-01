Gremios locales ultiman detalles de cara al paro nacional de mañana

En el edificio de la Delegación Formosa de la Confederación General del Trabajo (CGT) se congregaron diferentes gremios locales ante el paro general nacional previsto para este miércoles 24 de enero en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus.

Si bien la concentración se realizará frente el Congreso de la Nación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, también tendrá impacto en todo el país con protestas y marchas.

Al respecto, el secretario general de la CGT-Formosa, Hilario Martínez, destacó que en el encuentro realizado este lunes 22 “estuvo presente prácticamente el 90% del arco sindical de la provincia, asociaciones intermedias y federaciones de mutuales”.

En ese contexto “pasamos la invitación también a todos los sectores y partidos políticos de Formosa para participar del paro y la movilización que se va a llevar a cabo el 24 del corriente mes”.

Precisó que en el caso de Formosa “se va a centrar en la Plaza San Martín de la ciudad capital a partir de las 18 horas”.

En ese sentido, sobre el Gobierno nacional de Javier Milei fue contundente: “Paralizó todas las obras, pero va por todo, no solamente por el sector de la construcción”, ya que “si se aprueba la Ley Ómnibus esto va para todos los sectores y todo el mundo va a terminar perdiendo”.

“Nadie escapa a este proyecto político trasnochado de Milei, donde quiere eliminar todo y dejar únicamente a las grandes empresas para que sigan siendo las privilegiadas de él y de (Mauricio) Macri, para que se sigan llenando de plata en desmedro de la población, con el hambre y la pobreza del pueblo argentino”, fustigó.

Por su parte, el secretario general del sindicato de trabajadores viales, Carlos Salinas, manifestó que “cada gremio se va a organizar para marchar hacia la Plaza San Martín y hemos convocado también a todas las agrupaciones políticas y sociales para que participen porque no sólo los trabajadores somos los perjudicados por este Gobierno nacional, sino toda la rama social, política y trabajadora”.

Y avanzó diciendo que “la idea es concentrar la mayor cantidad (de gente) posible en la plaza para demostrarle a este Gobierno nacional que está afectando a las familias de todos los trabajadores”.

A su turno, Marta Galeano, presidenta de la Federación de Asociaciones Mutuales, dijo que “siempre tuvimos preocupación” ante el nuevo Gobierno nacional, porque “la propuesta de él (Milei) era ir con todo, lo que no pensamos que era tanto”.

“Desde el momento del DNU, que no es un Decreto de Necesidad y Urgencia porque todo lo que abarca va de un extremo al otro. No es urgente, pero llega a todas las áreas y sectores del Estado”, rechazó contundente y reprobó que “de entrada había dicho que iba a ir contra la casta, cuando en verdad fue contra la gente que más necesita”.

De modo que “estamos muy preocupados y por eso nos ocupamos, así que queremos invitar a la ciudadanía a la convocatoria. Tenemos que estar todos más unidos que nunca”, cerró.