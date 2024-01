El Municipio inició cronograma de plan integral de limpieza en barrios de la ciudad

A través del trabajo coordinado de las diversas áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, se dio inicio este lunes al plan integral de limpieza en los barrios mariano Moreno, Obrero y La Pilar, operativo que luego se trasladará a distintos conglomeraos capitalinos a fin de recuperar, ordenar y embellecer la ciudad.

Este programa de limpieza incluye la recolección de residuos no convencionales, acción que se complementa con las tareas habituales que realiza la comuna en diferentes sectores del ejido urbano, como el mejoramiento de arterias y desmalezado.

En la oportunidad, la directora de Gestión Ambiental del municipio, Raquel Servín, manifestó: “Este lunes lanzamos el programa de limpieza integral en los barrios, iniciando en Mariano Moreno, Obrero y La Pilar, y a lo largo de la semana estaremos en otros conglomerados según lo que ya está planificado en nuestro cronograma. El operativo consiste en la recolección de residuos no convencionales de todo tipo, el perfilado de calles y desmalezado para mejorar los barrios y evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue”. “La respuesta de los vecinos ha sido muy buena en la primera jornada de este plan. Hemos dialogado con ellos, les hemos explicado la modalidad de trabajo en los barrios y la necesidad de que colaboren sacando los residuos antes de que realicemos la recolección; además, hemos tomado pedidos puntuales. También tenemos habilitado el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147) para que allí realicen consultas, solicitudes y reclamos”, añadió la funcionaria.

Par poder encarar de manera adecuada este plan, desde la Municipalidad se solicita la colaboración de los vecinos y vecinas que, de acuerdo a un cronograma que se informa previamente, deberán sacar sus residuos no convencionales, hasta las 23 horas del día anterior. El cronograma de presencia en los barrios continuará en dos turnos, por la mañana desde las 07 y por la tarde desde las 14 horas:

Martes 23 de enero: por la mañana barrios Santa Rosa y Villa Hermosa y por la tarde, Independencia y Don Bosco.

Miércoles 24 de enero: en el turno mañana Covifol, Fontana y Guadalupe y por la tarde, San Pedro y San Francisco.

Jueves 25: turno mañana, Villa Lourdes y Vial; turno tarde, San Miguel y San Martin.

Viernes 26: en el turno mañana, La Floresta y El Resguardo y por la tarde, San Agustín.

Sábado27: turno mañana Lote 4 y turno tarde, San José Obrero.

Y en el Circuito 5, el martes en El Porvenir y 1 de Mayo; miércoles en 7 de Mayo y El Mirador; jueves Municipal, Las Rosas, Don Joaquin; viernes Juan Domingo Peron.

“Cabe destacar también que, en simultáneo, estamos trabajando en la Jurisdicción Cinco. Este lunes las cuadrillas se desplegaron en el barrio Luján y los días posteriores continuarán en los barrios El Porvenir y 1º de Mayo (martes), El Mirador y 7 de Mayo (miércoles), Municipal, Las Rosas y Don Joaquín (jueves) y Juan D. Perón (viernes y sábado)”, concluyó Servín.