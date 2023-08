Grinman, sobre el bono: «Es un plan platita muy caro»

El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de ordenar el pago de un bono de $60.000 a trabajadores formales a través de un decreto y reclamó que se mantenga la paritaria como el ámbito institucional en el que se discutan los salarios.

El dirigente aseguró que es un “plan platita muy caro” que generará problemas por la emisión monetaria necesaria para implementarlo y una nueva suba de precios al aumentar los costos de las empresas.

«Es raro que vengan a esta altura con un bono para todo el mundo. Parece un plan platita muy caro. Lo que hoy parece un bálsamo, es una inyección de morfina que cuando pasa el efecto vuelve el dolor y peor», señaló Grinman en declaraciones a Radio Rivadavia. “Es un plan platita muy caro porque emiten por $700 mil millones y eso va a ir precios y a la inflación”, insistió el titular de la CAC.

Grinman enfatizó que “para nosotros el ámbito natural de las discusiones salariales son las paritarias. Cuando el gobierno interviene genera problemas porque no sabe la condición de cada sector”.

El empresario aclaró que “no están en contra de la recomposición salarial pero se tiene que debatir en el ámbito que corresponde”. En esa línea, remarcó que incluso genera problemas entre los trabajadores porque “achata la pirámide y la escala salarial”.

Consultado sobre cómo se instrumentará señaló que “el que lo puede pagar lo paga y el que no lo pueda pagar pacta con los empleadores y se llega a un acuerdo. Porque los empleados son más inteligentes que los gobernantes”.

Además, advirtió que al no conocerse el decreto existe el temor que los supuestos auxilios del Estado vía el no pago de las contribuciones patronales pueda ser a cambio de tener que ingresar al programa “Precios Justos” que impone que los aumentos de precios no superen el 5% mensual.

“No sabemos cómo va a funcionar y en muchos sectores puede ser que obliguen a integrar Precios Justos”, alertó Grinman.

Relacionado