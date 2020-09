Grupo de 60 formoseños varados en Santa Cruz aguarda permiso para ingresar a la provincia

Compartir

Un grupo de 60 formoseños entre jóvenes, adultos mayores, niños y embarazadas, que se encuentra varado en la provincia de Santa Cruz desde el inicio del aislamiento decretado por la pandemia de coronavirus, aguarda el permiso de Formosa para poder retornar, luego de que la mayoría de los planes que tenían, como conseguir un trabajo, quedaran truncados a causa de la situación sanitaria excepcional.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO dialogó con Silvina Gómez, una de las mujeres varadas en la provincia del sur argentino quien relató que desde hace meses vienen solicitando poder ingresar, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas. Señaló que crearon un grupo de WhatsApp donde se ayudan mutuamente y aguardan ansiosos una respuesta efectiva para poder volver.

“Somos los formoseños que más lejos estamos de la provincia, yo estoy acá desde marzo, quedé varada pensando que iba a ser por poco tiempo pero cada vez esto se está estirando cada vez más entonces como no podía regresar a Formosa empecé a juntar gente que estaba en la misma situación que yo, somos 60 personas varadas desde que inició la pandemia, empezamos a gestionar nuestro ingreso a la provincia como corresponde por la web y no tuvimos respuesta, ahora nuevamente volvimos a intentar, mandamos correos, notas, brindando detalles de la situación de cada uno, de cómo la estamos pasando, estamos viviendo así estos 5 meses que van pasando”, explicó.

“Todos los varados estamos dentro de Santa Cruz, entre ellos hay personas adultas, de 60 años para arriba, hay tres embarazadas, jóvenes que vinieron a buscar suerte buscando trabajo y no lo consiguieron, familias con criaturas de la misma situación que quedaron sin trabajo y sin lugar donde vivir porque a algunos ya les cuesta, no tienen para pagar alquiler y está insostenible la situación”, relató.

Al ser consultada respecto a hace cuánto tiempo tramitan el ingreso, explicó que “más o menos desde abril estamos solicitando y en forma pacífica estamos aguantando, conteniéndonos entre todos, hicimos un grupo de WhatsApp y ahí nos contenemos los unos a los otros teniendo una esperanza siempre de que nos puedan dar una fecha próxima de ingreso porque queremos también estar con nuestras familias, extrañamos mucho y ya no aguantamos más”.

En cuanto a en qué situación están los formoseños que se encuentran allí, contó que “la mayoría de las personas adultas mayores vino a visitar a sus hijos, acá hay muchos formoseños, muchas personas del norte que vienen a buscar trabajo en la minería, en la petrolera, la mayoría solo llegaron de visita y también quedaron varados. Los jóvenes generalmente vinieron a buscar trabajo, un mejor futuro para ellos, se gana buen dinero en estos lugares, pero ahora está difícil, ya fueron sacando gente de las empresas, fueron reduciendo personal y a muchos formoseños les ha tocado ser excluidos porque son nuevos, hay familias con criaturas que vinieron a probar suerte, hay un chiquito que tenía turno en el Hospital de Alta Complejidad porque tiene un 70% del cuerpito quemado, perdió el turno que tenía para operarse en junio me dijo la madre y que tampoco puede regresar todavía a Formosa, esperamos que por lo menos por él nos escuchen y nos atiendan porque todos somos formoseños, tenemos domicilio en Formosa y a todos nos tocó esta pandemia acá”.

Asimismo aseguró que “la provincia de Santa Cruz ayuda pero con mercadería nada más, yo tuve la oportunidad de mandar un correo al gobierno de acá para que acceda entre provincia y provincia y agilice nuestro traslado que sea más accesible humanitariamente, he probado de todos lados y espero que realmente las autoridades de Formosa vean nuestra situación y que podamos ser repatriados lo más rápido posible”.

Gómez aseguró además que sabe que si les permiten ingresar a Formosa, deberán hacer una cuarentena de 14 días. “Todos lo sabemos y ya en esta semana nos hemos puesto en campaña de solicitar nuestro certificado, hay localidades acá donde no hay contagios ni transmisión del virus, ya los hospitales nos han dado los certificados de que estamos libres del virus y del contagio, estamos preparadísimos, lo único que nos falta es la fecha de ingreso y nada más, al colectivo lo pagamos cada uno de nosotros y estamos esperando la fecha que nos den desde la provincia de Formosa y poder ya viajar hacia allá”.

“Nosotros contratamos una empresa muy conocida de Formosa capital para que venga a buscarnos en la localidad de Caleta Olivia, de allí estaríamos saliendo, todos tendríamos que trasladarnos hacia allá y de ahí a Formosa, charlamos esto con la empresa”, señaló.

“Lo más difícil es contener la gente adulta, es difícil porque lloran todo el tiempo, ya pierden las esperanzas, es muy deprimente, hay casos re contra dolorosos”, finalizó Gómez.