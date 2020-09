Formosa está entre las tres provincias argentinas que no reportan muertos por Covid-19

Compartir

El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno afirmó que son tres las provincias que no tienen ningún fallecido en Argentina una de ellas, Formosa, aunque advirtió que el riesgo está.

“No es lo mismo contar en el mundo 880.000 muertos por esta pandemia o contar casi los 10 mil fallecidos en Argentina (…) No es lo mismo, en grandes ciudades donde quizás las personas no se conocen, que cuando son lugares más chicos, acá nos conocemos casi todos, hemos compartido algún momento, cuando fallece una persona nos enteramos enseguida, es una noticia. Estos casos que ocurren diariamente y que son números, no es lo mismo como importa solo en la familia, sino también en la sociedad” destacó.

Sostuvo el director del Hospital Central que el sábado 5 Argentina reportó 117 fallecidos, mientras que desde el inicio de la pandemia Formosa diagnosticó 99 casos.

“Lo que queremos evitar son los fallecimientos, para esto debemos evitar los enfermos, y para esto debemos cuidarnos”, pidió.

Dijo que a partir del 9 de Marzo se observa una curva ascendente de casos de coronavirus, y también de fallecidos, y señaló que hasta la fecha, por 100 mil habitantes estas son las provincias y sus fallecidos: en Capital Federal 77, Buenos Aires 34, Jujuy 32, Rio Negro 27, Tierra del Fuego 22, Chaco 18, La Rioja 16. La Argentina tiene 21 fallecidos cada 100 mil habitantes.

Proyección

A partir de esas cifras, hizo el paralelismo con Formosa, señalando que “Argentina tiene 21 fallecidos cada 100 mil habitantes, en Formosa tenemos 640 mil habitantes, un número rápido es multiplicar esa cantidad por seis, nosotros tendríamos que estar lamentando la muerte de 120 formoseños”.

“Es un número que lógicamente impacta fuerte, en la cantidad de casos que estamos evitando todos los días si nos cuidamos, si cada uno hace lo que debe, ayudar al trabajo que se viene haciendo en política sanitaria de la provincia, con todos los controles que se hacen en el ingreso, transportistas y nosotros previniendo y preparándonos, porque esto es algo que puede ocurrir” argumentó.

Dijo que otro caso extremo es Capital Federal el distrito con más cantidad de fallecidos (77), que multiplicado por la cantidad de habitantes de Formosa, arrojaría la cifra de 462 fallecidos si fuéramos esa ciudad.

“Si un formoseño es mucho, imagínense 400. Por eso repetimos: a Formosa no le sobra ningún formoseño, no queremos que nadie fallezca por esta causa. Estos números fríos representan el dolor que produce esta pandemia en el mundo, en la Argentina, en cada provincia y tenemos que darnos cuenta para que no nos pase nada de lo que pasa afuera”, pidió.