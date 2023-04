«Guerra contra el olvido» vuelve este 2 de abril

La grupalidad “Kajay” (palabra de origen wichí que significa “fuerte) pone a consideración- una vez más- del público formoseño a la multipremiada propuesta durante dos funciones que se llevarán a cabo a las 18.30 y 20.30. Para reservar entradas, comunicarse al celular: 3704-232134. También se puede pagar por Mercado Pago mediante el alias entradaelfuelle.

El elenco de “Guerra contra el olvido” está conformado por Silvia Gabazza, Silvana Guanes, Rocío Ruiz y Carolina Sosa, bajo la dirección de Marcela Delturco.

Cabe destacar que Marcela Delturco fue distinguida por el jurado de la reciente Fiesta Provincial del Teatro en su doble condición de directora y dramaturga, mientras que la Representación Provincial del Instituto Nacional del Teatro le otorgó un reconocimiento por su militancia teatral.

Vale mencionar que el texto obtuvo el primer lugar a nivel regional en el concurso nacional “Malvinas Soberanía” del Instituto Nacional del Teatro, en conmemoración del cuarenta aniversario de la guerra que mantuvo nuestro país con el Reino Unido.

“Guerra contra el olvido” aborda una mirada acerca de un hecho histórico tan triste de la historia argentina como lo es la guerra de Malvinas. En este caso, a través de personajes femeninos que cumplieron roles fundamentales durante el conflicto bélico”, comentó la autora y directora.

“La obra – agregó- habla sobre los sucesos vividos con enfermeras instrumentistas, los acontecimientos que no se correspondían a lo que el Gobierno informaba a través de la prensa; el amor de las madres que describe el dolor de la espera, la desesperación y el regreso de los hijos, que ya no serán los mismos”

“La trama refiere a la lucha de mujeres para lograr el reconocimiento merecido, la lucha para evitar el olvido, las invisibilizadas de siempre, las que callaron durante tanto tiempo. La “guerra es cosa de hombres”, dicen. Hoy elegimos seguir hablando de nuestro género”, afirmó.

Delturco destacó que “Malvinas es el símbolo de la memoria. Una memoria colectiva que sigue reconstruyéndose, pero no sólo desde los hombres que estuvieron en el campo de batalla sino también, desde las mujeres quienes por mucho tiempo quedaron en el olvido y vivieron el horror de una guerra”.

Aparte de obtener el boleto para la Fiesta Nacional del Teatro 2023, en fecha y lugar a definir, Guerra contra el olvido formará parte del Corredor Regional NEA, conjuntamente con las obras “Las fabricantes de tortas” y “La cascotona” de “La Mandinga” que obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente en la instancia selectiva provincial.

