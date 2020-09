Guido Kaczka dio positivo de coronavirus luego de los casos de Claudia Fontán y Catherine Fulop en la radio

Compartir

Guido Kaczka se realizó un hisopado el lunes luego de que dos de sus compañeras de radio contaran que tenían coronavirus. Según pudo confirmar Teleshow con personas cercanas al conductor, este martes obtuvo el resultado y también fue positivo. Y, siguiendo con el protocolo sanitario, deberá permanecer en aislamiento.

Desde que comenzó a regir la cuarentena, la producción de KZO decidió que se dejaran grabados programas de Bienvenidos al bordo, el ciclo de entretenimientos que el conductor anima las noches de El Trece. Es por eso que durante los próximos días se seguirá emitiendo. Hasta que Guido se recupere y pueda retomar sus actividades.

Las autoridades de FM La 100 pidieron a sus empleados que se realicen el hisopado y permanezcan aislados hasta tanto tuvieran los resultados, luego de que le diera positivo a Catherine Fulop –que forma parte de Club del Moro, el ciclo que lidera Santiago del Moro en la emisora– y a Claudia Fontán, que está junto a Kaczka en No está todo dicho.

Marcela Tauro –que forma parte de ambos programas– también debió ser aislada y someterse a un nuevo testeo. “Si bien no tuve contacto estrecho con Catherine Fulop porque nos dividimos los días, sí dieron positivo dos compañeros míos en el programa de Guido, entonces nos mandaron a todos a hisopar y a casa”, explicó ayer la panelista en Fantino a la tarde.

Y esta mañana utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que el resultado fue positivo. “Estoy sin síntomas, aislada. Bien de salud y ánimo. Gracias a todos”, indicó la periodista que ya se había sometido a otros tres testeos por otros casos positivos entre sus contactos laborales.

Según pudo saber Teleshow, la conductora Maju Lozano y la humorista Costa –integrantes de Club del Moro– se realizaron el hisopado el lunes por la mañana y el resultado lo obtuvieron por la noche: negativo. Resta conocer el diagnóstico del resto de los equipos de ambos programas de La 100, quienes permanecen aislados por prevención.

En el caso de Claudia Fontán, la conductora también es parte del equipo de Mujeres de El Trece y es por eso que sus compañeras Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti debieron ser aisladas, se hisoparon y están esperando el resultado.

“Era difícil que no nos sucediera a nosotros, que estamos todos los días yendo a grabar, a la radio y a trabajar, como tantos trabajadores que están todos los días en contacto con otras personas. Yo sabía que en algún momento iba a suceder porque estaba muy expuesta”, dijo la actriz.

El lunes en la emisión de Mujeres de El Trece la única conductora estable fue Roxy Vázquez –quien se recuperó del coronavirus la semana pasada, y no llegó a tener contacto con Fontán– y estuvo acompañada por Luli Fernández, Flor de la V y Sandra Borghi.