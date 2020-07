Guido Kaczka recordó junto a Felipe Colombo cuando Luciano Pereyra terminó en el hospital por su culpa

Compartir

Que Luciano Pereyra es un amante del fútbol, no es ninguna novedad. Y que Guido Kaczka es hipercompetitivo, tampoco. Sin embargo, este viernes, el conductor de Bienvenidos a Bordo, por El trece, sorprendió al recordar un episodio en el que después de un juego de pelota entre amigos, el cantante terminó en el hospital.

Todo comenzó cuando Felipe Colombo, después de perder en “el juego de la tuerca” del programa de El Trece frente a Hernán Drago, se mostró agitado y aseguró que ya no estaba en buen estado físico como para hacer esas cosas. “Me mató: es la mayor actividad física que he hecho en lo que va del año. Te juro. En algún momento hice, me gustaba jugar a la pelota. ¿Te acordás que entraste durísimo acá?”, le dijo el actor mexicano al conductor, mientras se señalaba la pantorrilla.

“Ah, ¿yo te golpeé? ¿Te golpeé fuerte?”, preguntó entonces Guido. Y Colombo le confirmó: “Sí, chocamos duro”. Entonces, Kaczka sintió que era momento de hacer un mea culpa y lo hizo recordando un episodio que concluyó en la sala de urgencias.

“Vos sabés que tengo esas situaciones. Con Luciano Pereyra, una vez estábamos jugando a la pelota. Pero estábamos jodiendo. ¿Y saben qué? En realidad, jugábamos a que al que agarraba la pelota, el otro podía pegarle y sacársela. Era como fútbol con foul. Entonces estábamos los dos y nos dábamos patadas, nos dábamos patadas, nos dábamos patadas….”, empezó explicando el conductor.

Y luego recordó: “En un momento, (Pereyra) se cayó y empezó: ‘¡Ay, ay, ay!’ Lloraba Luciano. Yo digo: ‘¿Qué pasó?‘. ‘No, no, no’, me decía. Y se le rompieron los meniscos”. Obviamente, todos en el piso se asombraron y quisieron saber cómo terminó la historia. Entonces, Guido continuó con su relato. “Nos fuimos de ahí directo al hospital”.

Sin dejársela pasar, Felipe remarcó que el conductor había dicho “se le rompieron los meniscos”, como si él no hubiera tenido nada que ver en el hecho. “¡Que macana! Yo me sentía morir”, dijo Kaczka. Y contó que lo acompañó hasta la guardia porque era “lo mínimo” que podía hacer en esa circunstancia.

“Yo no es que se los rompí. Estábamos jugando fuerte”, se justificó entonces Guido. Y Colombo, como para darle un cierre al tema y haciendo alusión al juego que él acababa de perder, le respondió: “Pero se ve que te pasaste de rosca”.

Al rato, y quizás como para alivianar su culpa. el conductor se volvió a referir al cantante. “El gran Luciano Pereyra. ¿Puede cantar mejor? Amigazo total. Y gran jugador de fútbol. Lo que pasa es que ahora debe decir: ‘Sí, no estoy jugando mucho por aquella vez…‘”, comentó Kaczka.

Cabe recordar que, por estos días, el cantante se encuentra pasando su cuarentena junto a su novia, Julia, y sus tres perros, Poncho, Rocky y Ramón, en su casa de Luján. Y, desde allí, acaba de lanzar una nueva versión del tema Me enamoré de ti, en la que cuenta con el acompañamiento del pianista chino Lang Lang. Y está trabajando a full en la preparación de su próximo disco que, según espera, podría estar terminado para fin de año.