Guillermina Valdés habló de su separación de Marcelo Tinelli

Hace nada más que dos semanas Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés confirmaron su separación, luego de nueve años de relación y de un hijo en común, Lorenzo, de ochote. Entendiendo que aunque no están en pareja seguirán siempre siendo familia, prima entre ellos una buena relación, según la misma modelo y actriz contó.

“Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo y para mí eso es todo. Nos respetamos y queremos, qué más le puedo pedir a la vida”, dijo la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo y contó que diariamente hablan de su hijo Lolo: “Vemos qué es lo mejor para él, es el proceso de la separación, y saber que vamos a ser compañeros toda la vida”.

Sobre si ella sigue en contacto con el resto de los hijos de él y viceversa, marcó distancia: “Cada uno cuida los espacios, pero lo que es común, Lolo y una fundación que peleamos para que haga esta bueno que siga, que es el motor para seguir”.

A su vez en más de una oportunidad durante la nota le agradeció a los medios de comunicación sobre cómo se trató el tema. “Me sorprendieron, simplemente la verdad”, cerró.

Hace dos semanas, luego de que Teleshow confirmara su ruptura, los protagonistas hablaron con Ángel de Brito en LAM. “Marcelo Tinelli, ¿estás separado?”, le preguntó el conductor vía mensaje de WhatsApp. “Sí, Angelito”, fue la respuesta del hombre de Bolívar, que no quiso dar demasiadas precisiones: “No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien”. A continuación, el conductor le preguntó si estaba en el exterior, una de las especulaciones barajadas durante el programa. En ese momenot, Tinelli prefirió no contestar, aunque luego desmintió, a través de un mensaje que leyó de Brito, estar afuera del país.

Minutos más tarde fue el turno de la ex de Sebastián Ortega, que habló por la misma vía: “Hola Angelito, ahí los estoy leyendo, no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo”. “Conociéndolos acordaron este discurso en común para contestarle a todo el mundo”, interpretó De Brito.

Días después se realizó la ceremonia de los premios Martín Fierro a la que ambos estaban invitados, él nominado a mejor labor en conducción masculina y ella como mejor jurado por su trabajo en La Academia junto con Carolina Pampita Ardohain Jimena Barón y Hernán Piquín pero ninguno de los dos asistió.

La ahora ex pareja comenzó su relación en el 2012 y dos años después fueron papás de Lorenzo, y ensamblaron una gran familia con los hijos de ella -Dante, Helena y Paloma, fruto de su relación con Sebastián Ortega- y los de él -Micaela y Candelaria, fruto de su matrimonio con Soledad Aquino; y de Francisco y Juana, de su relación con Paula Robles.

En junio de 2020, durante la etapa más dura del aislamiento por la pandemia de coronavirus, la pareja había tenido su última crisis pública. Por entonces, el conductor anunció en su cuenta de Instagram un nuevo distanciamiento de la empresaria. Pasaron menos de dos meses, cuando Teleshow anticipó una nueva reconciliación que se mantuvo hasta los últimos días.

El año pasado compartieron pantalla como conductor y jurado de La Academia de ShowMatch y este verano pasaron unas vacaciones ensambladas en La Boyita, la casa del conductor en José Ignacio. Hasta que un nuevo desgaste puso un nuevo punto en la relación. El tiempo dirá si es el definitivo o si vuelven a darle una oportunidad al amor.

