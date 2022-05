NEA: Aguará recibe a Curne y hay clásico en Corrientes

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Este sábado se jugará la séptima fecha del Torneo Regional NEA de Rugby, donde en el duelo destacado Taraguy y Aranduroga se volverán a ver las caras en una nueva edición del superclásico correntino.

La primera ronda del Torneo Regional de Rugby 2022 se completará este sábado con la disputa de la séptima jornada que contará con el enfrentamiento superclásico entre Taraguy y Aranduroga como cruce sobresaliente. En tanto que San Patricio visitará a Regatas Resistencia.

La nueva edición del superclásico correntino se jugará este sábado en la cancha de los «cuervos» desde las 16:15 hs, en lo que será el cierre de una jornada donde además del duelo de primera se jugarán todos los partidos de las restantes categorías para vivir un sábado diferente y atractivo.

Taraguy llegará golpeado a este duelo ante su clásico rival, ya que viene teniendo un irregular certamen Regional, y en la última jornada cayó como visitante ante Curne, en un encuentro que lo estaba ganando en el primer tiempo. Los «cuervos» marchan en la sexta posición con 12 puntos.

Mientras que Aranduroga arribará a la cancha de su archirival como único líder del certamen, donde sólo ha sufrido una derrota a lo largo de la temporada, ante Curne como local. Las «cebras» vienen de conseguir una valiosa victoria como visitante ante Aguará de Formosa, que le permitió seguir liderando el certamen con 22 puntos.

Además San Patricio jugará en la «Isla» ante Regatas Resistencia. Los «rojinegros» vienen de conseguir su primera victoria de la temporada en la fecha anterior como visitante ante Capri, y este sábado lo volverán hacer fuera de casa ante un rival que perdió en su última presentación ante Sixty.

En los otros enfrentamientos de la séptima fecha, Aguará de Formosa recibirá en su estadio a Curne de Resistencia, en otro de los encuentros sobresalientes, ya que los «canarios» buscarán seguir cerca del puntero Aranduroga. Además en Posadas, Capri jugará como local para recibir a Sixty de Resistencia.

Programa de partidos Sábado 29:

-16:15 hs Aguará vs Curne

-16:15 hs Taraguy vs Aranduroga

-16:15 hs Capri vs Sixty

-16:15 hs Regatas vs San Patricio

Posiciones: Aranduroga 22 puntos, Curne 18, Sixty 16, Regatas 13, Capri 13, Taraguy 12, Aguará 12 y San Patricio 6.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp