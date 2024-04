Guillermina Valdés rompió el silencio: «No existen deudas pendientes, y no hay ningún juicio»

Este miércoles Guillermina Valdés fue noticia y no por sus vacaciones con Joaquín Furriel en Europa o por cuestiones de índole profesional, sino que afirmaron que tendría una deuda millonaria junto a su exsocio Fabián Paz, con quien, en su momento, fundó su empresa de zapatos.

La información trascendió luego de que la Revista Noticias publicara los datos los cuales afirman que la actriz fue recalificada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como una persona “con alto riesgo de insolvencia” a ser declarada como “irrecuperable”. Según trascendió, esto se debe por la cantidad de cheques emitidos sin fondos y sumarían más de 60 millones de pesos de deuda.

En otras palabras confirmaron que la firma de la modelo y el diseñador PazValdez S.A. acumuló hasta 2022 $62 millones en cheques emitidos sin fondos y deuda nivel 5, catalogada como irrecuperable por el Banco Central.

A raíz de esto, la modelo utilizó sus redes sociales para pronunciarse y a través de sus historias de Instagram contó su versión. “Ante información sobre mi situación financiera vinculada con cheques impagos, deseo aclarar que en forma personal no he suscripto ningún título que no haya sido debidamente acreditado por su depositante”, comenzó diciendo la actriz para sus más de dos millones y medio de seguidores.

“PazValdez S.A, de la que soy integrante como socia, atravesó hace un tiempo una difícil situación financiera que le impidió atender en tiempo oportuno compromisos asumidos mediante el libramiento de cheques que a esta fecha han sido todos cancelados a sus tenedores”, agregó reconociendo que hubo algunos inconvenientes económicos en la empresa.

Por su parte, Guillermina concluyó: “La prueba más fidedigna de lo que digo es que no existió ni existe en la actualidad ningún juicio que involucra ya sea a la empresa, como a mí, en forma personal”. De esta manera, Valdés sostiene que si bien en su momento existió una deuda ya no existiría porque saldó todos sus impagos.

Ante esta versión, Teleshow se comunicó con una de las personas de más confianza de la empresaria y aclaró: ella no había emitido ningún cheque y la deuda fue cancelada hace tiempo, tal como lo dice en su comunicado publicado en la cuenta @guillevaldes1.

Por otra parte, Fabián Paz, exsocio de Guillermina, está absolutamente dedicado a sus propios diseños y comparte con su pareja Gustavo Pucheta la creación de outfits para distintas figuras del espectáculo. Hoy conforman, la pareja de la moda argentina, un dúo que llama la atención, por sus trajes oversize, las camisas con volados y los looks en total denim.

Teleshow también pudo conversar con él, dando también su propia versión: “Yo dejé la sociedad en el 2019, ella tiene razón en lo que expresa en su comunicado, no hay nada de lo que dicen.” expresó Paz.