Guillermo Francella opinó sobre el gobierno de Milei: «Las medidas eran más que necesarias»

Guillermo Francella se sumó a la lista de personalidades de la cultura y el espectáculo que se pronunció respecto al gobierno de Javier Milei. A poco de haberse cumplido cien días de su mandato, el protagonista de El encargado analizó las medidas del economista de La Libertad Avanza y expresó su punto de vista.

“¿Cómo estás viendo el país?”, le preguntó Eduardo Feinmann durante una entrevista en Radio Mitre: “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, señaló el actor en el reportaje telefónico del que también se sumaron Jorge Lanata y Roberto Moldavsky en el habitual pase de cada mañana.

Francella agregó que las medidas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Y continuó con su mirada de estos meses de gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

Respecto a su mirada respecto al futuro, el actor de Granizo se mostró entusiasmado: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, cerró.

Más allá de la cuestión política, Francella dio una noticia que fue celebrada por todos sus seguidores. Se trata de la fecha de estreno de la tercera temporada de El encargado, la serie de Star+ que se convirtió en una de las favoritas del público en las plataformas de streaming. Durante la entrevista, el actor que interpreta al controvertido Eliseo Basurto aseguró que en junio de este año se podrán ver los nuevos capítulos.

Días atrás, otra figura del espectáculo nacional como Ricardo Darín se había manifestado en contra de algunas medidas del presidente, en particular a las referidas a las reformas que plantea el Gobierno nacional en la producción nacional de arte. “Es un delirio”, consideró su compañero en la ganadora del Oscar El secreto de sus ojos.

“Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”, señaló Darín.

En este sentido, el actor que interpretará a El eternauta propuso que “sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien”. Así, sumó a su pedido que “se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí”.