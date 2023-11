Guillermo Francos, futuro ministro de Interior: «Vamos a pasar un momento complicado al principio»

“Lo primero que vamos a hacer es atender las necesidades sociales”, aseguró, El asesor de Javier Milei, además, sostuvo que el presidente electo, antes de asumir, viajará a Estados Unidos a Nueva York y Washington

El exdiputado argentino Guillermo Francos, señalado como futuro ministro de Interior, avizoró el escenario del país a partir del próximo 10 de diciembre, cuando Javier Milei asuma la presidencia. “Todo el mundo sabe las dificultades que tenemos, vamos a pasar un momento complicado al principio, pero con mucha expectativa por lo que viene después”, indicó.

En este sentido, ratificó la postura del presidente electo de que “no hay plata” en el Estado, pero recalcó que lo primero que hará el gobierno libertario será “atender las necesidades sociales”, porque “hay una pobreza enorme”. “Cuando dice que cierra la obra pública, es cierro la obra pública hasta que tengamos recursos”, completó ante una consulta de Mirtha Legrand en canal 13.

Por otro lado, Francos consideró que “no es una dificultad” el hecho que La Libertad Avanza no gobierne provincias ni municipios y se encuentre en minoría en las dos cámaras del Congreso de la Nación porque eso obligará al gobierno “a negociar”.

“Que no tengamos gobiernos propios en provincias y estemos en minoría en el Congreso no es una dificultad porque nos obliga a negociar. En esa debilidad está nuestra fortaleza. Conversar con todos es el desafío que tenemos por delante”, remarcó.

A su vez, indicó que aún no está confirmado el nombramiento de Luis Caputo como próximo ministro de Economía, aunque reconoció que hay confirmaciones “sobre la idea de un plan”. Tanto Milei como Caputo quieren una salida rápida para abordar el exceso de pesos y no demorar mucho la liberación del cepo.

Consultado, Francos aseguró que Milei viajará a Estados Unidos “para cumplir diversas actividades” antes de asumir, viaje que estaba previsto para el pasado viernes, pero se reprogramó. La idea del economista libertario es visitar la tumba de Rebe de Lubavitch, un importante líder judío, en la ciudad de Nueva York. También se agregó una actividad en Washington.

Si bien no tenía planeado reuniones oficiales, cuando en Washington conocieron que el futuro mandatario tenía pensado viajar a Manhattan, le ofrecieron una agenda de altísimo nivel con la administración de Joseph Biden. Los asesores diplomáticos de Milei aconsejaron cumplir la agenda. La posibilidad de una corta estadía de trabajo en DC apareció después del llamado que Biden formalizó frente a Milei para felicitar por su triunfo y poner en marcha una relación personal hacia adelante. A diferencia de Alberto Fernández, que mantuvo un vínculo en zigzag con Biden, Milei apuesta a una relación lineal y profunda con el Salón Oval.

Francos, por otro lado, consignó que el futuro gobierno tendrá entre “ocho y nueve ministerios” y que en las últimas horas mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien tuvo “una buena conversación” para intentar “conciliar las visiones distintas” que tienen las gestiones de Nación y Provincia de Buenos Aires.

En cuanto al futuro, el dirigente consideró que en 2024 Argentina tendrá ingresos por los ingresos que tendrá por exportaciones de agro y minerales. “Hay que poner reglas claras en economía y dar seguridad jurídica. Tenemos que desregular para que haya beneficios para todos. Una reforma labora es algo que tenemos que conversar con los actores involucrados”, apuntó. Con relación a la coparticipación, Francos se pronunció en favor de encontrar “un mecanismo más justo y equilibrado” para compensar los recursos que generan las provincias.