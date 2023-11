Cúneo Libarona: «No vamos a usar la Justicia federal para perseguir a los opositores, son tiempos de pacificación»

El ministro de Justicia elegido por Javier Milei habló con Infobae a una semana de su confirmación. “Los candidatos para Procurador y para la Corte Suprema los decidirá el Presidente”, adviertió. Esta semana se reunirá con el procurador interino Eduardo Casal y le pedirá una reunión a Martín Soria. Además dejará su estudio jurídico y se tomará licencia en otros trabajos. Qué habló con los jueces de la Corte y cuáles serán las prioridades de su gestión

Mariano Cúneo Libarona acaba de terminar una semana frenética, con jornadas que arrancaron antes de las 6 de la mañana y terminaron cerca de la medianoche. El lunes fue confirmado como futuro ministro de Justicia en una entrevista radial. A partir de ese momento, recibió una catarata de mensajes y llamados. Por momentos tuvo que apagar el teléfono para poder trabajar. Los tiempos se adelantaron. En las próximas horas dejará su lugar en el estudio jurídico que comparte con sus tres hermanos, suspenderá su matrícula, y se pedirá licencia en otros trabajos. Solo intentará conservar su lugar en Racing Club, una pasión que no quiere abandonar.

El jueves fue el día clave de la semana. Por la mañana fue a los tribunales de Comodoro Py para reunirse con el flamante titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Andrés Basso, a quien no conocía. Cuando estaba saliendo del edificio se cruzó con el fiscal Eduardo Taiano y con el camarista Leopoldo Bruglia, con quienes sí tiene una relación hace tiempo.

Cúneo Libarona conoce a muchos de los jueces y fiscales federales por su trabajo como abogado pero a partir de ahora intentará no pisar los tribunales de Retiro. “Son tiempos de pacificación. No vamos a usar la Justicia federal para perseguir a los opositores. Se terminó eso. Hay buenos jueces, queremos que sean independientes y que se respete la división poderes”, le dijo a Infobae.

El nuevo ministro buscará calmar la “guerra” que se libró en estos años desde la política y que tuvo su epicentro en los tribunales de Comodoro Py. Pero Cúneo Libarona y su equipo saben que la mayoría de las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner están en la etapa de juicio oral y generarán tensiones en los próximos meses. El mensajes no apunta a esos expedientes sino a otras denuncias menores que terminaron archivadas. En ese contexto de “persecución”, según la visión del nuevo ministro, aparece la causa del Correo Argentino contra el ex presidente Mauricio Macri y su familia.

Ese mismo jueves, Cúneo Libarona tuvo un encuentro sorpresivo con los cuatro miembros de la Corte Suprema. Y terminó la jornada charlando con el procurador interno Eduardo Casal en la embajada de Gran Bretaña. Apenas cruzaron algunas palabras y quedaron en reunirse esta semana a solas.

Fue un honor para mí porque es la primera vez que invitan a un ministro que todavía no asumió. Coincidimos que el objetivo de todos es tener una Justicia de excelencia y mejorar la imagen del Poder Judicial. Tenemos buenos jueces en todos los fueros. Por una minoría no se debería contaminar al resto.

¿Se habló del juicio político?

No, de eso no se habló.

¿Y de la causa por el espionaje a los jueces?

Tampoco

Entre las prioridades del futuro ministro aparece la necesidad de cubrir la vacante en el Máximo Tribunal, reservada para una mujer tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Algo similar se da con la Procuración General por la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández de aprobar la postulación de Daniel Rafecas.

La danza de nombres para esos dos cargos es incesante pero la decisión final quedará en manos del presidente electo. “Lo voy a hablar con Milei y con Nicolás Posse (el futuro jefe de Gabinete). La decisión final es del Presidente”, contesta por estas horas el flamante ministro.