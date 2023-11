«Hamas no tiene control sobre la totalidad de los rehenes israelíes»

Unos 40 secuestrados podrían estar en manos de otros grupos terroristas, como la Yihad Islámica. “Hamas debe ubicarlos para poder negociar una ampliación del alto al fuego”, advirtió el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman al-Thani

“Si encuentran a más mujeres y niños, habrá una ampliación”, dijo el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sobre la posibilidad de extender la tregua. “Todavía no tenemos información clara sobre cuántos pueden encontrar porque uno de los propósitos de la pausa es que Hamas tenga tiempo para buscar al resto de los desaparecidos”, agregó.

La declaración confirma lo que informó Infobae este domingo: Hamas no tiene control sobre todos los israelíes secuestrados y se sospecha que decenas podrían estar en manos de otros grupos terroristas, como la Yihad Islámica.

En diálogo con Finantial Times, el qatarí -principal mediador del pacto de intercambio- admitió que habría 40 mujeres y niños cautivos en Gaza que no estarían en manos de Hamas.

El acuerdo alcanzado días atrás estableció que el grupo terrorista liberaría a 50 niños y mujeres isrelíes retenidos a cambio de cientos de prisioneros palestinos y la entrada de más ayuda humanitaria. Ahora se sabe que la cifra de 50 se estableció porque ése era el número que Hamas afirmaba tener. Sin embargo, Israel elaboró un listado de 90 mujeres y menores rehenes que cumplen los requisitos del pacto.