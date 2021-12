Gustavo Bordet aseguró que Entre Ríos perderá «casi 9000 millones de pesos»

Compartir

Linkedin Print

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró que el rechazo al proyecto de Presupuesto 2022 que la oposición votó en la Cámara de Diputados impactará «de manera muy negativa» en la provincia, que perderá «casi 9.000 millones de pesos» de ingresos previstos.

«Si alguien se perjudicó con la no sanción del presupuesto, fuimos los gobernadores y las provincias, claramente», consideró Bordet y preguntó cómo hay legisladores que «en campaña dicen que defenderán los intereses de la provincia y después hacen otra cosa».

En el mismo sentido, el mandatario provincial apuntó contra los «diputados y diputadas que se comprometieron hace poco a votar leyes que ayuden y colaboren a la provincia» pero que «priorizaron cuestiones partidarias que terminan perjudicando», según reprochó.

«Es menor recaudación y que nos quedemos con menos fondos para regalías y obras de gas», insistió Bordet sobre las consecuencias del rechazo al Presupuesto 2022, y adelantó que mañana se reunirá con el presidente Alberto Fernández para «ver de qué manera recomponemos esto».

Por eso, llamó a que las fuerzas políticas intenten «todos los consensos que sean necesarios» en beneficio de la provincia, para lo cual pidió que piensen «en Entre Ríos y no en cómo armar la estructura política a nivel nacional».

El gobernador advirtió que si bien no tener presupuesto «da discrecionalidad al Presidente», su gestión «siempre ha tenido una relación muy positiva» con el Ejecutivo nacional.

Asimismo, consideró que existen leyes que «hay que asegurar más allá de discusiones», tras lo cual recordó que desde 1983 a la fecha «sólo en dos oportunidades se dejó sin presupuesto a un Gobierno».

Compartir

Linkedin Print