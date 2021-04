“Hace más de 40 días que la Legislatura no sesiona”, aseguró el diputado Amarilla

Compartir

Juan Carlos Amarilla, diputado provincial de Juntos por el Cambio, informó que desde el bloque presentaron un pedido formalmente para dar reinicio de las sesiones de la Legislatura provincial, tras estar más de 40 días sin sesionar, “el 1 de marzo se inició formalmente las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial sin embargo no convocaron a ninguna sesión. El pueblo espera algo diferente de sus representantes”, manifestó.

“El año pasado en promedio sesionamos una vez por mes y este año no sesionamos ni una vez. Uno de los tres poderes del estado no puede estar paralizado en su funcionamiento colectivo y menos en pandemia”, reclamó el legislador.

“Es como una humorada que uno tenga que estar insistiendo que hubo de los principales poderes el Estado esté virtualmente paralizado, por lo que presentamos un escrito formalizando el pedido para sesionar. Porque de acuerdo a la Constitución provincial, el 1 de marzo se iniciaron formalmente el pedido de sesiones ordinarias, y a partir de ahí hace más de 40 días que la legislatura no sesiona”, informó el Diputado provincial.

Asimismo señaló que si es por la pandemia, “ya existe un reglamento aprobado para hacer las reuniones de comisión como las sesiones telemática y de manera mixta, una parte de los legisladores en la Cámara y la otra de manera virtual. No hay pretexto valido para seguir sosteniendo la inactividad en la Legislatura”.

Amarilla indicó que hay muchos temas por tratar, “con la situación actual tendríamos que esta sesionando, para sancionar determinadas normas o resoluciones sobre lo que está ocurriendo como presentantes del pueblo. No podemos seguir en al inactividad”.

“Reciénteme presenté un proyecto que está teniendo acompañamiento, el mismo tiene que ver con la ley del Programa Provincial de Prevención y Tratamiento del Cáncer Colorrectal”, recordó al mismo tiempo que sostuvo que hay muchas cuestiones de salud que tratar por la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel provincial.

