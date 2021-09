Hallaron ADN de Tehuel en la casa de uno de los detenidos

Compartir

El material genético del joven buscado desde el 11 de marzo fue encontrado en una pared de la vivienda de Luis Alberto Ramos.

Los investigadores de la desaparición de Tehuel de la Torre, quien fue visto por última vez el 11 de marzo, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente, determinaron que una mancha de sangre hallada en la vivienda de uno de los detenidos en el marco de la investigación pertenecía al joven trans, informaron fuentes judiciales.

Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Luis Alberto Ramos (37), detenido junto a Oscar Alfredo Montes (46) por “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que las pericias establecieron que el ADN pertenecía a Tehuel y en las próximas semanas continuarán otras medidas tendientes a dilucidar lo que ocurrió con el joven.

En tanto, la fiscal de la causa, Karina Guyot, dispuso tres allanamientos que fueron realizados en la mañana de este viernes.

Según las fuentes, dos de los operativos se hicieron en los domicilios de los detenidos y un restante en un santuario de San La Muerte por pedido del cuerpo de antropólogos abocados a la investigación.

La familia exigió la conformación

de un equipo de fiscales

A seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente, su familia exigió la conformación de un equipo de fiscales para que colaboren con la búsqueda de la víctima y aseguró que los dos hombres detenidos por el caso “saben qué fue lo que pasó”.

“La causa es un montón de kilos de papel que no sirve para nada ¿Dónde está Tehuel?”, dijo Andrés de la Torre durante una conferencia de prensa vía Zoom organizada por La Colectiva Feminista al cumplirse medio año de la desaparición del joven.

En ese sentido, a través de un comunicado, criticaron a los investigadores, ya que aseguraron que, “a pesar de la cantidad de papeleo que se encuentra abultando los cuerpos del expediente, que cada vez es más grande, Tehuel todavía no aparece”.

“Que hoy contemos con una enorme cantidad de hojas dentro de la investigación no habla de un buen resultado de la misma, porque seguimos sin saber dónde está Tehuel, qué es lo que pasó”, expresaron.

Por el caso, la fiscal Karina Guyot dispuso la detención de Luis Alberto Ramos (37) y de Oscar Alfredo Montes (46) por el delito de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

“Si es cierto que hay dos personas detenidas, dos personas que saben qué fue lo que pasó con Tehuel, ellos son Ramos y Montes, y que han decidido mentir respecto de lo que sucedió esa noche del 11 de marzo del 2021 y encubrirse entre ellos, entorpeciendo la causa”, sostuvo La Colectiva Feminista en el comunicado.

