Hamilton le ganó a Verstappen el caótico GP de Arabia Saudita de Fórmula 1

Compartir

Linkedin Print

El inglés venció en una dura carrera y tendrá una inédita definición del título con el neerlandés, que fue segundo. El podio lo completó Valtteri Bottas

El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) logró un gran triunfo este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita, el vigésimo primero y penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito urbano de Yeda; y alcanzó en la punta del campeonato al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo y ambos definirán el título el próximo domingo. El podio lo completó Valtteri Bottas (Mercedes).

Luego de una partida prolija, Hamilton se ubicó primero delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas (Red Bull). Detrás de ellos se quedó Verstappen.

Hasta que en la décima vuelta el accidente de Mick Schumacher obligó a la neutralización de la carrera. No hubo consecuencias al piloto alemán, pero su Haas quedó muy dañado y debió abandonar. Hubo banderas amarillas y en la neutralización los Mercedes entraron a los boxes a cambiar sus gomas donde pusieron compuestos duros, pero Red Bull no lo hizo y con ello Verstappen quedó como puntero de la carrera.

Sin embargo, como hubo que rearmar las defensas TecPro en la zona donde se pegó Schumacher, la carrera se paró con bandera roja. En la segunda partida Hamilton llegó adelante a la primera curva, Verstappen estiró el frenaje y por la extensión de la pista (zona asfaltada), superó al inglés, algo que reclamó Mercedes a los comisarios deportivos. En esa maniobra Hamilton perdió terreno y fue superado por Esteban Ocon (Alpine).

Metros más adelante se produjo otro choque donde Nikita Mazepin (Haas) se lo llevó puesto a Fernando Alonso (Alpine) y el ruso destrozó su Haas y en el caos, Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y George Russell (Williams) también la ligaron y quedaron afuera. En solo 15 vueltas de carrera, cuatro corredores abandonaron: Schumacher, Mazepin, Russell y Pérez.

Antes de la tercera partida los comisarios deportivos le avisaron a Verstappen que le devuelva la posición a Hamilton por haberlo superado fuera de la pista y por ese incidente también el neerlandés dejó pasar a Ocon quien quedó como líder temporal. Aunque en la re largada Verstappen partió muy bien y superó al francés y al inglés para quedar primero.

Luego Hamilton intentó reducir diferencias con Verstappen, que tuvo un buen ritmo adelante. Detrás de ellos quedó Ocon, de gran labor.

Lo que siguió fue una batalla en los relojes donde Hamilton metió dos récords de vuelta seguidos y quedó a 1,2 segundos de Verstappen hasta que luego de un auto de seguridad virtual para retirar el resto de un elemento de un coche, Lewis fue por todo al cumplirse el giro 37º, al llegar a la primera curva se tocó con Verstappen. Metros adelante el neerlandés bajó su velocidad de forma sorpresiva y el inglés no pudo evitar el toque y quedó con el alerón delantero derecho dañado.

Luego, en el giro 43º, Verstappen lo dejó pasar a Hamilton, a quien volvió a superar, pero en ese momento los comisarios deportivos le avisaron al neerlandés de su sanción de cinco segundos por otra maniobra donde el neerlandés circuló por una zona externa de la pista y las autoridades consideraron que cortó camino.

Con este panorama Verstappen le cedió la posición a Hamilton para evitar otra penalización y luego ambos lucharon ya no por la primera posición si no por el récord de vuelta que brinda un punto adicional. Lewis consiguió esa unidad y por las 25 que otorga la victoria, alcanzó a Max en la punta del campeonato. Sin embargo, el neerlandés figura arriba porque tiene una victoria más 9, contra 8 de su rival.

El top diez lo completaron el propio Ocon, de gran labor; Daniel Ricciardo (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y Lando Norris (McLaren). Con estos resultados Ferrari quedó tercera en el Campeonato Mundial de Constructores.

“Fue una carrera muy accidentada y la verdad es que di todo. Tuvimos problemas al final con los neumáticos en la última parte de la carrera. Estaba en contacto con él y lo dejé pasar, no podía hacer más nada”, dijo Verstappen.

“Fue muy difícil por las banderas rojas, las interrupciones. Seguimos empujando y arriba del auto fue muy intenso y lo dimos todo”, contó Bottas.

“Fue increíblemente difícil. Batallamos tan duro como pudimos batallar e intentamos mantener el coche en la pista y mantenerlo limpio. Las cosas están cambiando para mejor para nosotros”, dijo Hamilton. Sobre la maniobra de Verstappen cuando bajó su velocidad, sostuvo que “no entendí su maniobra ni por qué se movió”. Acerca del trazado saudí, indicó “es fenomenal para conducir, tiene partes difícil, pero veremos para la próxima vez”.

El triunfo quedó para Hamilton que alcanzó su octava victoria en la temporada y quedó a una de Verstappen. El campeonato se decidirá en Abu Dhabi en una semana en el Circuito de Yas Marina y el que gane será campeón mundial. Caso contrario, si ninguno de ellos suma puntos, el campeón será Verstappen porque desempatarán por cantidad de victorias.

TOP 5 DEL CAMPEONATO

MUNDIAL DE CONDUCTORES

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) 369,5 puntos

2- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) 369,5 puntos

3- Valtteri Bottas (Mercedes) 218 puntos

4- Sergio Checo Pérez (Red Bull) 190 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari) 158 puntos

TOP 5 DEL CAMPEONATO

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

1- Mercedes 587,5 Puntos

2- Red Bull 559,5 Puntos

3- Ferrari 307,5 Puntos

4- McLaren 269 Puntos

5- Alpine 149 Puntos

Compartir

Linkedin Print